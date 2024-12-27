В Чуйской области возвращены земли, не приносившие доход в бюджет

Прокуратура Московского района Чуйской области обнаружила 12 гектаров сельскохозяйственных земель на территории Торт-Гульского айыльного аймака, которые не были зарегистрированы в муниципальной собственности и не имели правоустанавливающих документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из-за отсутствия регистрации от этих земель в бюджет не поступали средства в виде налогов, арендной платы и инвестиционных платежей.

После вмешательства прокуратуры и внесения акта прокурорского реагирования указанные земли, общей стоимостью 88 миллионов 215 тысяч сомов, переданы в муниципальную собственность.