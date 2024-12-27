Права человека больше не служат людям, став инструментом давления Запада

"‎Нужна свобода слова? Обеспечим!", - обратился на Народном курултае к представителям Госдепа США Садыр Жапаров. Обращение было высказано главой государства в контексте обсуждения свободы слова в Кыргызстане, и якобы тотальном давлении на независимые СМИ.

Обсуждение свободной прессы стало одной из центральных тем Народного курултая, прошедшего в минувшие выходные. В последнее время республику часто обвиняют в чрезмерной цензуре, и давлении на "независимые" СМИ. Вопрос только от кого они независимы? Садыр Жапаров представил конкретные цифры по некоторым из них. По словам главы государства, только такие издания как "Кактус", "Азаттык" и "Политклиника" с 2021 по 2024 годы получили от "Фонда Сорос", "Интерньюс" и других западных институтов более $5 млн. А некоммерческая организация, работающая в области прав и свобод человека, - "Кылым Шамы", где трудятся мама и дочка, в 2018 году получила от Вашингтона двумя траншами почти $430 тысяч.

Вместе с тем, по мнению Садыра Жапарова, СМИ и НПО, финансируемые Западом, предоставляют своим хозяевам недостоверную информацию о своей работе и достигнутых результатах. Так что он предложил Госдепу США "если ему некуда девать деньги", направить их напрямую властям, которые готовы обеспечить свободу слово в нашей стране, которой так жаждут для Кыргызстана заокеанские господа.

В американском посольстве в Кыргызстане отреагировали на заявление президента. В своем открытом письме, дипломаты подчеркнули, что независимые СМИ имеют ключевое значение для любого правительства, которое эффективно реагирует на запросы граждан и борется с коррупцией. Деньги по информации посольства идут на: "финансирование программ по фактчекингу, поддержку кыргызскоязычной журналистики и помощь журналистам-расследователям".

Иными словами, наши власти, по их мнению, должны быть благодарны за такую щедрость. Интересно, как бы США отреагировали, если бы Кыргызстан начал финансировать аналогичные расследования о деятельности их сенаторов, конгрессменов или даже президента?

"Представьте, что власти Кыргызстана профинансировали бы расследование в отношении Байдена. Как бы это восприняли в Вашингтоне? Стало бы это вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов? Мы помним предвыборную кампанию Трампа, когда Россию обвиняли во вмешательстве в выборы. Это демонстрирует, насколько чувствительно сами власти США реагируют на любое зарубежное влияние, связанное с их внутренними политическими процессами", - говорит политолог Игорь Шестаков.

Почему же мы должны реагировать на вмешательство в дела нашей страны иначе? Разве это не проявление двойных стандартов в подходе к демократии и свободе слова? Вспомним давление, оказываемое на кыргызские власти в связи с принятием закона об НПО. Основным положением этого закона стало требование о прозрачности финансирования некоммерческих организаций, большинство из которых работают на средства западных стран. Это необходимо для того, чтобы государство понимало, куда и на что направляются эти деньги.

Однако вполне логичное стремление властей к прозрачности было искажено. В ответ последовали эмоциональные заявления о том, что кыргызские власти якобы лишают тысячи уязвимых граждан поддержки, которую они получали через НПО. Например, организация Human Rights Watch (HRW), активно использующая проправовую риторику для давления на страны Центральной Азии, подвергла резкой критике и наш закон об НПО. При этом HRW умалчивает, что аналогичный закон действует в США с 1938 года (FARA), и он гораздо жестче. Почему об этом не вспоминают?

В то же время нарушения прав человека в союзных Западу странах, таких как Саудовская Аравия или Украина, остаются без внимания. Все потому что Кыргызстан сегодня одна из ключевых целей Запада, поскольку мы занимаем геостратегическое положение в регионе. А "права человека" в нашем случае - это инструмент для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Я считаю, что Запад в первую очередь обеспокоен тем, что наша республика не поддерживает санкционную политику. При этом наше сотрудничество с Российской Федерацией и участие в Евразийском экономическом союзе в значительной степени продиктованы национальными интересами и обусловлены экономическими потребностями. На мой взгляд, под прикрытием заботы о правах человека, которой так активно занимаются в ЕС, скрываются попытки оказать давление на нашу страну. Если не через экономические механизмы, то через политические", - продолжил Шестаков.

Политолог напомнил, что практика навязывания основ демократии Западом берет начало еще с времен Аскара Акаева, который, называя Кыргызстан "страной НПО" и "островком демократии", фактически заложил почву для внешнего вмешательства. Этот наставнический тон со стороны Запада стал устойчивым инструментом давления на кыргызские власти, маскируя стремление контролировать внутреннюю политику страны под лозунгами о демократии.

"Показательный случай произошел в 2015 году, когда попытки США нарастить давление привели к разрыву межправительственного соглашения с нашей республикой. Этот шаг стал важным сигналом, что Кыргызстан готов отстаивать свою независимость, несмотря на давление извне", - вспоминает эксперт.

Недавние события вокруг выборов 17 ноября и задержания представителей социал-демократической партии лишь подтверждают, что Запад использует дискурс о правах человека и демократических ценностях как инструмент для вмешательства в дела суверенных государств. Вместо конструктивного сотрудничества наблюдается систематическая попытка оказывать политическое давление, прикрывая это заботой о правах и свободах.

"Я считаю, что Кыргызстан уже достиг того уровня, когда мы строим государство, ориентированное на защиту национальных интересов и обеспечение национальной безопасности", - заключил политолог Игорь Шестаков.

Сотрудничество с Россией, независимо от того, нравится это кому-то или нет, остается важным элементом национальных интересов Кыргызстана. Россия была и остается нашим ключевым партнером. В сфере экономики она занимает 22,4% нашего товарооборота, 30% экспорта и более 20% импорта. Кроме того, Россия является одним из главных инвесторов в нашу страну. Только за январь-сентябрь этого года она вложила в кыргызскую экономику почти $193 млн. Для сравнения, вклад Соединенного Королевства и США вместе составляет чуть более $16 млн. При этом российские инвестиции направляются преимущественно на развитие производства, тогда как западные средства зачастую используются для формирования лоббистских групп.

Не менее значимым остается участие России в обеспечении нашего суверенитета и безопасности. Благодаря РФ мы являемся членами ЕАЭС, что дает нам существенные преимущества: от таможенных пошлин и доступа к крупнейшему рынку сбыта до возможности трудоустройства для более миллиона наших граждан. В военной сфере Россия играет ключевую роль - мы состоим в ОДКБ, наши военные обучаются в российских учреждениях, а под Бишкеком расположена авиабаза "Кант". Небо над Кыргызстаном также защищено российской системой ПВО.

Таким образом, во всех ключевых сферах Россия предоставляет нам поддержку, без которой объективно сложно представить наше развитие. В то же время отношения с Западом, к которому стремятся отдельные политические силы, не являются столь критичными для нас. Особенно сейчас, когда он теряет чуть ли не главный свой инструмент шантажа - доллар. Многие страны начинают отходить от гегемонии доллара США, переходя на расчеты в национальных валютах, а страны БРИКС активно работают над созданием альтернативы американской валюте.

Это вовсе не означает, что Кыргызстан отказывается от демократического пути. Но наша страна, как и Россия, выступает за демократию, в которой существуют понятия суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран, соблюдения прав и свобод человека, социальной справедливости. Для нас эти понятия ясны и недвусмысленны.