Госкомиссия по делам религий КР определила ключевые задачи на 2025 год

В Бишкеке состоялось итоговое совещание Государственной комиссии по делам религий КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече подвели итоги деятельности комиссии за 2024 год и обсудили планы на 2025 год.
По словам главы ГКДР Азамата Юсупова, уходящий год был плодотворным для реализации государственной политики в религиозной сфере.
Кроме того, на совещании обсуждались:
- выполнение плана действий по реализации Концепции государственной политики на 2021–2026 годы;
- сотрудничество в рамках подписанных международных меморандумов;
- меры по предотвращению радикализма и экстремизма;
- новые проекты в сфере религиозного образования.