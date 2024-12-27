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Госкомиссия по делам религий КР определила ключевые задачи на 2025 год

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В Бишкеке состоялось итоговое совещание Государственной комиссии по делам религий КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече подвели итоги деятельности комиссии за 2024 год и обсудили планы на 2025 год.

По словам главы ГКДР Азамата Юсупова, уходящий год был плодотворным для реализации государственной политики в религиозной сфере.

Кроме того, на совещании обсуждались:

- выполнение плана действий по реализации Концепции государственной политики на 2021–2026 годы;

- сотрудничество в рамках подписанных международных меморандумов;

- меры по предотвращению радикализма и экстремизма;

- новые проекты в сфере религиозного образования.


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URL: https://www.vb.kg/441792
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кыргызстан
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