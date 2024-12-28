Бакыт Бакетаев: Вместе преодолеем сложные перевалы и построим дорогу

- Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" станет важной стратегической магистралью, которая соединит Китай со странами Центральной Азии. А сотрудничество трех государств по реализации этого, пожалуй, самого масштабного проекта в нашем регионе в рамках инициативы "Один пояс - один путь" повысит ее статус и значимость, - сказал в интервью vb.kg известный политолог КР Бакыт Бакетаев.

"Благодаря участию и личному содействию лидеров Китая, Кыргызстана и Узбекистана, а также решительной поддержке правительств трех стран железнодорожные предприятия провели активную работу по продвижению проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, от идеи - к реальности.

Знаковым моментом стало подписание 6 июня 2024 года межправительственного соглашения, в ходе которого главы государств поздравили друг друга с этим знаменательным событием по видеосвязи. 28 сентября 2024 года в городе Бишкеке было создано ОсОО "Железнодорожная компания "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". 11 октября 2024 года состоялось первое собрание учредителей "Железнодорожной компании "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Железная дорога начинается в Кашгаре СУАР, входит в Кыргызстан через перевал Торугарт, затем идет на запад до пограничного города Кыргызстана - Джалал-Абада и заканчивается в восточном городе Узбекистана - Андижан.

Общая протяженность линии составляет 525,94 километра, из них 158 километров - в Китае, 304,94 километра - в Кыргызстане, 63 километра - в Узбекистане. Проектная скорость – 120 километров в час. Имеются 20 станций, в том числе пограничные станции Торугарт и Джалал-Абад, а также перегрузочная станция Макмал.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан проходит через множество горных хребтов и водных систем с общим наклоном местности с востока на запад, резкими подъемами и спусками, с такими суровыми природно-климатическими условиями, как высокогорное плато, низкие температуры, сложные погодные условия, с такими геологическими рисками, как высокая сейсмическая активность, высокое напряжение грунта и вечная мерзлота. А нехватка строительных ресурсов, сложности в транспортировке и длительный зимний перерыв делают строительство проекта чрезвычайно сложным.

Согласно проекту железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, на территории Кыргызстана необходимо построить 27 новых туннелей протяженностью 103,86 километра, что составляет 34 процента от общей протяженности пути. По участкам проходки туннелей имеются такие неблагоприятные геологические факторы, как активные разломы, высотные выбросы горных пород, значительная деформация мягких пород и расширяющиеся скальные породы. По всему пути есть три крупных туннеля протяженностью более 10 километров. Среди них самый длинный - Казарманский тоннель протяженностью 13,14 километра, что увеличивает сложность и масштаб проекта.

На территории Кыргызстана ещё необходимо построить 46 новых мостов, общая протяженность которых составляет 15,08 километра, что составляет 4,9 процента от общего пути. Перед строительством этих мостов стоят такие трудности, как большие пролеты, высокие опоры и недостаток гидрологических данных. Среди них самая высокая опора моста через реку Кок-Арт составляет 122 метра, что эквивалентно высоте 43-этажного здания и является одним из ключевых объектов всей линии.

В Кыргызстане будет построено в общей сложности 27 новых туннелей протяженностью 103,86 километра, 46 новых мостов протяженностью 15,08 км. Общая протяженность мостов и туннелей составляет 118,94 км, что занимает 39 процентов от длины всей линии.

Но дорога сулит и большие перспективы. После завершения ее строительства она станет самым коротким сухопутным коридором между Китаем и Центральной Азией и новым альтернативным маршрутом из Азии в Европу и в страны Персидского залива, что имеет большое значение для укрепления торгово-экономических связей между странами вдоль линии и в целом всего региона.

Строительство проекта станет толчком в развитии таких местных индустрий, как строительная техника, строительные материалы, создаст тысячи рабочих мест.

Глядя в будущее, железнодорожные ведомства Китая, Кыргызстана и Узбекистана, будут в полной мере реализовывать важный консенсус, достигнутый главами трех стран. При этом необходимо придерживаться концепции всесторонних консультаций, совместного строительства и общего использования, укреплять единство и сотрудничество, вместе преодолевать трудности, способствовать скорейшему завершению строительства и эксплуатации железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан интегрирует Центральную Азию в мировую торговлю, улучшит транспортные сети, создаст, как я уже отметил, рабочие места, усилит экономические связи и сделает Кыргызстан ключевым транзитным хабом. Что, безусловно, не замедлит сказаться на качественном экономическом и социальном развитии региона и придаст новый импульс повышению благосостояния людей во всех странах.

Образно говоря, у Кыргызстана и Узбекистана откроется второе дыхание, как у спортсменов на длинной дистанции к победе",- сказал эксперт.