"Русский язык стал интеграционным механизмом для СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС"

Усиливаются процессы многополярности и регионализации в системе международных отношений, что приводит к усилению кооперационных и конкурентных взаимодействий между государствами. Также идет размежевание на западное и незападные сообщества. Об этом в рамках Международной научной конференции "Русский язык в эпоху цифровой трансформации в СНГ" заявил кандидат исторических наук, руководитель Центра региональных сравнительных исследований "Россия - Центральная Азия" (г. Новосибирск), директор АНО "Сибирское общество международных исследований" Денис Борисов.

По его словам, большая двадцатка – механизм координации позиций между Западом и незападом, БРИКС – между ключевыми незападными сообществами, ШОС – между основными цивилизациями Евразии.

"СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Союзное государство России и Беларуси, союзнические отношения между странами Центральной Азии – всё это уникальные примеры выработки многоуровневой и межотраслевой системы взаимодействия между государствами Евразийской цивилизации. Что есть у евразийской цивилизации и не наблюдается ни у африканских, ни у латиноамериканских, ни у ближневосточных, ни у южноазиатских сообществ? Это - русский язык. Если мы посмотрим, то во всех основных институциональных формах международной власти на пространстве СНГ будет присутствовать русский язык, который выступает катализатором социального взаимодействия в торговле, капитале, труде, инфраструктуре, межличностной коммуникации, дипломатии, институциональном и доктринальном взаимодействии, истории, миссии, науке, образовании, культуре, технологиях, широком спектре активности в военной сфере", - подчеркнул Борисов.

Эксперт привел несколько ярких примеров проявления русского языка.

"На каком языке осуществляются торговля и инвестиции в странах региона? Значительная доля договоров и контрактов преимущественно выполняются на русском языке. Причем не только при участии российских партнеров в сделках, но и для китайских сделок часто используется русский язык. На каком языке составлен Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях? Также русский язык используется для инженерной и научно-технической документации для военной техники. Официальные языки Шанхайской организации сотрудничества – русский и китайский", - подчеркнул Борисов.

Эксперт также отметил, что большое значение приобретает возможность использования современных информационно-телекоммуникационных технологий для оптимизации управления социально-экономического и общественно-политического развития.

"В этой технологической гонке преимущество имеют развитые языковые системы, которые могут обеспечить необходимую информационную базу во всех сферах жизнедеятельности человека для тренировки ИИ. И в этом аспекте русский язык, занимая второе место по распространенности в мировой сети Интернет, является входным билетом в 6-ой технологический уклад, позволяя разрабатывать ИИ модели любой сложности под любые потребности", - заключил он.

Отметим, мероприятие организовано Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Общественным фондом "Общество и наука".