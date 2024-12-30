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Дежурные смены ОДКБ отработали систему реагирования на диверсии и теракты

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- Светлана Лаптева
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В рамках совершенствования кризисного реагирования дежурные смены ОДКБ отработали совместные действия при выявлении диверсий, терактов и чрезвычайных ситуаций

20 декабря состоялась совместная тренировка дежурных смен Центра кризисного реагирования ОДКБ, пунктов управления оборонных ведомств и министерств по чрезвычайным ситуациям государств – членов Организации.

В режиме видеоконференции в ней приняли участие представители Центра кризисного реагирования ОДКБ, Пункта управления Министерства обороны Республики Беларусь, Национального центра управления обороной Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, Центра кризисного реагирования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, Национального центра управления обороной Российской Федерации, Пункта управления Министерства обороны Республики Таджикистан, а также оперативные дежурные смены министерств по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ.

В ходе тренировки отрабатывались совместные действия дежурных смен при выявлении диверсий на объектах критической инфраструктуры, при инцидентах на государственной границе одного из государств – членов ОДКБ. Кроме того, согласно замыслу совместной тренировки, на одном из объектов в результате террористического акта сложилась чрезвычайная ситуация с масштабным разливом химически опасного вещества, ликвидация которой потребовала оперативного привлечения спасательных подразделений.

Заместитель начальника Центра кризисного реагирования ОДКБ, полковник Евгений Черноусов, подводя итоги совместной тренировки, отметил, что дежурные смены успешно отработали все вводные и вопросы взаимодействия при возникновении кризисных (чрезвычайных) ситуаций.


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URL: https://www.vb.kg/441817
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