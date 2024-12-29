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В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки. Все пассажиры спаслись

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- Светлана Лаптева
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Пассажирский самолет авиакомпании Pal Airlines, выполнявший внутриканадский рейс из города Сент-Джонса в город Галифакс, загорелся на взлетно-посадочной полосе после совершения жесткой посадки в аэропорту Галифакс-Стэнфилд, сообщил телеканал CBC News.

"Часть самолета загорелась на взлетно-посадочной полосе Галифакса после жесткой посадки. Прибывший из Сент-Джонса самолет столкнулся с проблемами при посадке, в результате чего самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе, и часть его загорелась", - указано в материале.

Согласно заявлению аэропорта, опубликованному в социальной сети Facebook*, речь идет о рейсе Air Canada Express 2259 авиакомпании Pal Airlines, следовавшего из Сент-Джонса, расположенного в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в Галифакс, административный центр провинции Новая Шотландия. Инцидент произошел в 21:30 (4:30 мск). Из-за инцидента аэропорт на некоторое время закрыли, но впоследствии операции на пострадавшей взлетно-посадочной полосе возобновились.

Пассажир рейса Никки Валентайн сообщила CBC News, что возникли проблемы с шасси. При посадке она услышала громкий звук, похожий на удар, а затем крыло самолета заскользило по взлетно-посадочной полосе, по левой стороне борта она увидела огонь. Валентайн также рассказала, что самолет был почти заполнен, и потребовалось около двух минут, чтобы все пассажиры покинули борт.

Валентайн оценила вместительность самолета в приблизительно 80 мест, при этом в заявлении авиакомпании точное число пассажиров не приводится.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/441821
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