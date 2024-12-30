Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 89.82 - 90.82

Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

126  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца.

Пользователь в социальной сети Х "напомнил", что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни.

"Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет - ред.)", - написал Маск в ответ на эту публикацию.

В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441822
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  