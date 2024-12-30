Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца.

Пользователь в социальной сети Х "напомнил", что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни.

"Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет - ред.)", - написал Маск в ответ на эту публикацию.

В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

Источник: РИА новости