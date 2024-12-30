В Норвегии аварийно сел самолет KLM, летевший в Амстердам

Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как в салоне воздушного судна раздался громкий шум, самолет удалось посадить, но при этом он на малой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщает авиакомпания.

Портал NL Times приводит слова нидерландской пассажирки рейса, велосипедистки Амбер Крак, которая сообщила, ссылаясь на информацию от пилотов, о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета.

"Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам 28 декабря раздался громкий шум. Было решено направиться в аэропорт Саннефьорда. После приземления Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву на малой скорости. Все 176 пассажиров и шесть членов экипажа невредимы, и им оказывают помощь", - сообщает компания на своем сайте.

В воскресенье авиаперевозчик сообщил, что пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице. Как отмечается, в этот же день KLM намерена направить в Осло самолет, чтобы забрать пассажиров. Им окажут содействие в аэропорту норвежской столицы Гардермуэн и в Амстердаме, говорится в заявлении.

Компания добавила, что ее техническая команда намерена провести в Саннефьорде расследование обстоятельств случившегося вместе с местными властями и администрацией аэропорта, а также забрать самолет как можно скорее.