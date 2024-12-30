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Как будут распределены новогодние каникулы в Кыргызстане?

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Кабинет министров КР принял постановление, которое регулирует перенос выходных дней в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Это решение направлено на более рациональное использование выходных и праздничных дней.

В соответствии с постановлением, с 1 по 7 января 2025 года будут установлены выходными днями. В то же время, несколько выходных дней перенесены:

- 11 января 2025 года будет рабочим днем, вместо него выходной будет перенесен на 2 января 2025 года.

- 24 февраля 2025 года также станет рабочим днем, а выходной день будет перенесен на 3 января 2025 года.

- 10 марта 2025 года перенесен на 6 января 2025 года.

Кроме того, 2 мая 2025 года будет выходным днем, но он будет перенесен на 1 сентября 2025 года.

Также отмечается, что в будущем может быть отменена практика отдельных постановлений кабинета министров по переносу праздничных дней, в связи с принятием нового Закона КР "О введении в действие Трудового кодекса КР". Ожидается, что после его утверждения данное постановление утратит силу.

Полный текст постановления доступен по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/441831
Теги:
Новый год, праздник, Кыргызстан, кабмин, каникулы
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