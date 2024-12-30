В Бишкеке пройдет новогодний концерт с участием звезд российской эстрады

Мэрия города Бишкек подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы 31 декабря. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в 18:00 часов на центральной площади Ала-Тоо состоится грандиозный праздничный концерт.

Горожан и гостей столицы ждёт яркая программа с участием звёзд российской эстрады - популярной певицы Клавы Коки и легендарной группы "Дискотека Авария".

Кроме того, на сцене выступят любимые звезды кыргызской эстрады, которые создадут незабываемую атмосферу праздника.