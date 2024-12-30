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В Бишкеке пройдет новогодний концерт с участием звезд российской эстрады

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Мэрия города Бишкек подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы 31 декабря. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в 18:00 часов на центральной площади Ала-Тоо состоится грандиозный праздничный концерт.

Горожан и гостей столицы ждёт яркая программа с участием звёзд российской эстрады - популярной певицы Клавы Коки и легендарной группы "Дискотека Авария".

Кроме того, на сцене выступят любимые звезды кыргызской эстрады, которые создадут незабываемую атмосферу праздника.


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URL: https://www.vb.kg/441833
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