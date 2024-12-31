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Узбекистан эвакуировал из сектора Газа 100 палестинских женщин и детей

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Власти Узбекистана эвакуировали из города Рафаха на юге сектора Газа 100 раненых палестинских женщин и детей, а также сопровождающих их граждан. Такие сведения журналистам предоставил посол центральноазиатской республики в Египте Мансурбек Киличев, передает местное издание Ahram.

Дипломат уточнил, что акция была проведена по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева и при тесном сотрудничестве между Министерствами здравоохранения Узбекистана и Египта.

Как сказал Киличев, вывезенные из сектора Газа палестинцы останутся в Узбекистане до тех пор, пока не смогут вернуться на родину. Их разместят в больницах и реабилитационных центрах для прохождения лечения и восстановления здоровья. Вместе с тем правительство республики обеспечит гостям все необходимые условия для их комфортного пребывания в стране. Речь идет о питании, проживании, доступе к образованию и так далее.

Посол также напомнил, что в ноябре Мирзиёев, выступая на внеочередном арабо-исламском саммите по вопросу Палестины, отметил важность прекращения военных операций в секторе Газа и обеспечения безопасных гуманитарных коридоров. Тогда же глава государства заявил о готовности Узбекистана принять раненых палестинских женщин и детей для их лечения и реабилитации.

ℹ️ Рафах - город на юге сектора Газа, граничащий с Египтом. После начала военной операции Израиля сюда направились более миллиона палестинцев, бежавших из северной и центральной частей анклава. Некоторое время контрольно-пропускной пункт "Рафах" был единственным сухопутным маршрутом по доставке гуманитарной помощи в Газу и эвакуации раненых. Но в мае текущего года в город вошли израильские подразделения. Несмотря на решение Международного суда ООН, боевые действия на данной территории не прекратились.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/441834
Теги:
Палестина, Узбекистан
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