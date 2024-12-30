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В КР увеличен охват дошкольным образованием - Догдуркул Кендирбаева

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В Кыргызстане в 2024 году произошли значительные изменения в увеличении охвата дошкольным образованием. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, в текущем году были достигнуты следующие цели:

- Были открыты 302 краткосрочных детских сада.

- В рамках правительственного акселератора создано 257 семейных детских садов.

- Выделено 1,5 млрд сомов на переоборудование спальных помещений детсадов и создание дополнительных групп.

- Открыто 50 центров раннего развития на базе библиотек.

- Предоставлены государственные льготные кредиты на строительство и ремонт детских садов до 70 млн сомов.

- Разрешено открытие детских садов без лицензии.

- Обеспечено обязательное обучение шестилетних детей.

- Дано разрешение на открытие детских садов на первых этажах многоквартирных домов.

"Эти меры позволили за год увеличить охват дошкольным образованием с 28,3% до 44,3%. Это на 150 тысяч детей больше по сравнению с советским периодом", - сказала она.

Он отметила, что, однако, с учетом международного опыта, где охват составляет 70–100%, в 2025 году необходимо продолжить расширение доступа к дошкольному образованию и улучшить его качество за счет следующих мер:

- Открытие еще 100 краткосрочных детских садов (в 2023–2024 годах открыто 460 садов).

- Трансформация 570 существующих детских садов для увеличения охвата детей (в 2024 году этот процесс апробирован в 14 садах).

- Расширение программы "Правительственный акселератор" в регионах.

- Тестирование механизма ваучерного финансирования (для 1000 детей из малообеспеченных семей).

- Разработка и внедрение нового Государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Обновление программы дошкольного образования "Балалык" (для детей 3–5 лет).

- Разработка инструментов для мониторинга качества дошкольного образования.

- Проведение национального исследования по оценке развития детей младшего возраста (пилот проведен в 2024 году).


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URL: https://www.vb.kg/441835
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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