"Государство прилагает все усилия, чтобы каждый кыргызстанец жил на родине"

Государство до 2026 года намеревается построить 40 тысяч квартир и выдать нуждающимся в жилье гражданам. Можно сказать, что это самое масштабное строительство со времён обретения независимости. Недавно президент вручил ключи от квартир 1059 семьям. Но в то же время, есть те граждане, которые заявляют, что очереди на получение ипотеки от государства были изменены. Агентство "Кабар" обратилось к главе государства, чтобы узнать, какова ситуация на самом деле.

Здравствуйте, Садыр Нуркожоевич! Перед новым годом более тысячи семей получили жилье через государственную ипотеку, и их радости нет предела. Некоторые говорят, что очереди были изменены. Расскажите, пожалуйста, про политику обеспечения граждан жильем.

- Мы поставили четкую задачу перед Государственной ипотечной компанией по обеспечению граждан жильем. Наша цель успешно начала реализовываться.

Ранее нужно было оплатить 30% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, и остальную часть нужно было оплатить в течение 10 лет под 14%. Мы снизили проценты до 4 и увеличили срок ипотеки до 25 лет, а первоначальный взнос вообще убрали.

Если честно, простым гражданам и госслужащим было тяжело брать ипотеку по таким условиям. Поэтому мы облегчили условия и сделали госипотеку доступной. Например, мы внедрили новые правила для граждан, у которых нет всей суммы, чтобы купить жилье. Они могут оплатить 50% от стоимости жилья и получить ипотеку под 8% на 10-15 лет. Это очень хорошие условия. Мы построим дома за 1-1,5 года. В будущем, мы обеспечим всех, кто нуждается в жилье, госипотекой, без первоначального взноса на 25 лет. Но нам нужно немного времени на это.

В наступающем году ещё десятки тысяч граждан получат жилье. Мы сейчас строим дома в большом количестве. Все они будут завершены в ближайшее время. Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто получил квартиры. Некоторые граждане,не учитывая свои доходы, взяли трёхкомнатные квартиры. Если работа не стабильная, заработная плата маленькая, не нужно брать трёхкомнатную квартиру. Мы внедрили программу по расширению жилья. Сначало берите однокомнатную квартиру, после того, как ее выплатите, можете ее поменять на квартиру побольше, у вас есть такая возможность. Можете поменять ее на двухкомнатную, а потом на трёхкомнатную. Мы создали самые выгодные и удобные условия.

Теперь, после получения жилья, не задерживайте с оплатой и оплачивайте вовремя, потому что деньги, которые вы платите, будут направлены на финансирование других строящихся домов. Если вы хоть один месяц задержите с оплатой, ГИК передаст квартиру следующим, кто стоит в очереди. И деньги, которые были выплачены вами, не будут возвращены. Потому что, если бы вы жили на квартире платили бы ещё больше. Есть такое понятие, как амортизация. Есть штрафы.

Государство все силы задействовало, для того чтобы, каждый мигрант жил на родине.

Поэтому, будьте ответственными и оплачивайте за ипотеку каждый месяц и в срок.

Не забывайте, что за вами в очереди стоят десятки и сотни людей. Они тоже, как вы, с большой надеждой ждут своей очереди. Если среди вас есть те, кто не учел свои силы и взял трёхкомнатную квартиру, срочно меняйте.

Также мы включили такие правила, что те семьи, кто ранее 5-6 лет назад взял однокомнатную или двухкомнатную квартиру, когда были один или два ребенка, а сейчас уже имеют 4 или 5 детей, тоже могут поменять свою квартиру на большую.

По этим вопросам вы можете обратиться в ГИК.

Постановка в очередь на жилье - электронная, и перешагнуть ее невозможно. Каждый может ее сам отслеживать.