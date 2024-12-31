Стали известны самые дорогие футболисты мира. Обновленный рейтинг представил портал Transfermarkt.

Первое место разделили бразилец Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити". Их стоимость составляет 200 миллионов евро. На третьей строчке также расположились сразу два футболиста - Ламин Ямаль из "Барселоны" и Джуд Беллингем из "Реала", их Transfermarkt оценил в 180 миллионов евро.

В топ-10 рейтинга вошли также Килиан Мбаппе ("Реал", 160 миллионов), Букайо Сака ("Арсенал", 150 миллионов), Флориан Вирц ("Байер", 140 миллионов), Джамал Мусиала ("Бавария", 140 миллионов), Коул Палмер ("Челси", 130 миллионов), Федерико Вальверде ("Реал", 130 миллионов).

Ранее российский полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Он расположился на пятой строчке списка. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Источник: lenta.ru