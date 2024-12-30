В Бишкеке прошел молодежный турнир по борьбе сумо. Соревнования организовала Ассоциация борьбы сумо в Кыргызстане. Об этом редакции vb.kg сообщил призер Азиатских игр по сумо Тилек Усупов.

По его словам, турнир прошел во исполнения указа президента страны о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании молодежи.

"Турнир прошел на самом высоком уровне благодаря организации Ассоциации борьбы сумо в Кыргызстане и его главы Айбека Чекошева. Наши молодые спортсмены показали отличные результаты и как результат, двое наших спортсменов поедут на престижный турнир в Японию Финансовую поддержку им окажет депутат ЖК Таалайбек Масабиров", - рассказал Тилек Усупов.