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В Бишкеке прошел молодежный турнир по борьбе сумо

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке прошел молодежный турнир по борьбе сумо. Соревнования организовала Ассоциация борьбы сумо в Кыргызстане. Об этом редакции vb.kg сообщил призер Азиатских игр по сумо Тилек Усупов.

По его словам, турнир прошел во исполнения указа президента страны о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании молодежи.

"Турнир прошел на самом высоком уровне благодаря организации Ассоциации борьбы сумо в Кыргызстане и его главы Айбека Чекошева. Наши молодые спортсмены показали отличные результаты и как результат, двое наших спортсменов поедут на престижный турнир в Японию Финансовую поддержку им окажет депутат ЖК Таалайбек Масабиров", - рассказал Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/441841
Теги:
турнир, Кыргызстан
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