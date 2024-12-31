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При получении взятки в 1 млн сомов задержан старший инспектор НЭСК

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту вымогательства взятки задержан ответственный сотрудник БПЭС ОАО "НЭСК", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 25 декабря 2024 года с поличным при получении денежных средств в размере 1 млн 50 тысяч сомов задержан и водворен в СИЗО-1 старший инспектор Службы надежности и технической безопасности Бишкекской ПЭС ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" К.С.Ж..

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанный вымогал денежные средства от частных строительных компаний при выдаче технических условий для подключения к электрической сети новых жилых комплексов".


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URL: https://www.vb.kg/441849
Теги:
задержание, взятка, НЭСК
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