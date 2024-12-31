При получении взятки в 1 млн сомов задержан старший инспектор НЭСК

ГКНБ КР по факту вымогательства взятки задержан ответственный сотрудник БПЭС ОАО "НЭСК", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 25 декабря 2024 года с поличным при получении денежных средств в размере 1 млн 50 тысяч сомов задержан и водворен в СИЗО-1 старший инспектор Службы надежности и технической безопасности Бишкекской ПЭС ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" К.С.Ж..

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанный вымогал денежные средства от частных строительных компаний при выдаче технических условий для подключения к электрической сети новых жилых комплексов".