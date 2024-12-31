Президент подписал ряд изменений в законы

Внесены изменения в законы "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам" и "О Национальном архивном фонде".

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам", "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики")".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 ноября 2024 года.

Законом предусмотрена реабилитация лиц, осужденных по политическим мотивам на основании Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года, за деяния, нарушения, проступки, которые не признаны представляющими опасность обществу.

Согласно Закону признаками политической репрессии являются решения власти, органов управления, исполнительных органов, советских общественных и общественно-политических организаций, в том числе партийных, комсомольских, профсоюзных и кооперативных организаций и их должностных лиц, принятые по существующим обоснованиям в уголовном и/или административном порядке на основании вытекающих из содержания и сути актов, принятых в период с 1917 года по 1953 год.

При этом необходимо отметить, что согласно Закону не подлежат реабилитации лица, в отношении которых в материалах уголовных дел имеется совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность привлечения их к ответственности за предательство Родины, совершенное лицом, призванным на военную службу на территории Кыргызстана и принимавшим участие во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рядах военнослужащих или командного состава.

Источник: Кабар