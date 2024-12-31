Новый закон Ташиева заставит задуматься каждого потенциального взяточника

Жогорку Кенеш КР принял законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Согласно этому закону, наказание за коррупционные преступления будет ужесточено. Теперь последнее слово за президентом.

По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, в случае принятия этого закона, с 1 января 2025 года не будут применяться штрафы в качестве меры наказания.

"Уже пятый год боремся с коррупцией, но я уже устал. Речь не идет о бандитах или других преступниках. Я говорю о госслужащих, которые попадались на коррупции. Задерживаешь, и он выплачивает определенную сумму по решению суда. Ни одного сотрудника из судебной системы, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальный срок. Если вы этот закон примете, то чиновники будут получать реальные сроки", - заявил ранее на заседании ЖК Камчыбек Ташиев.

Стоит здесь напомнить, что с октября 2020 года по сегодня более 168 млрд сомов уже возвращены государству в результате беспощадной войны, которую генерал-полковник Ташиев четыре года назад объявил всем любителям нажиться за чужой счет. И это при том, что закон, по которому коррупционеры не просто будут возвращать в бюджет награбленное и платить штрафы, но и получат реальные тюремные сроки, еще не был выдвинут.

Теперь же в рамках поправок к законам ни один госслужащий-коррупционер (и ни один близкий родственник коррупционера) никогда не будет назначен на государственную должность. То есть отныне каждому потенциальному взяточнику придется задуматься, готов ли он сломать судьбу не только себе, но и своим детям?

Особая статья – сотрудники правоохранительных органов. "Если ты стал сотрудником органов нацбезопасности, прокуратуры, то значит, ты должен служить только государству, а не своему карману… За четыре года мы задержали более десяти судей, но ни одного из них не смогли отправить в тюрьму. Ни одного сотрудника ГКНБ или органов прокуратуры не смогли отправить в тюрьму. Теперь штрафа не будет, будут только реальные сроки", - эти слова главы ГКНБ наверняка заставили поежиться кое-кого, привыкшего к прежнему, дожапаровскому и доташиевскому положению вещей. В том, что Ташиев слов на ветер не бросает и по-мужски отвечает за все сказанное, граждане Кыргызстана неоднократно имели возможность убедиться.

Должны убедиться теперь в этом и чиновники, многие из которых по-прежнему мыслят по-старому. Вообще в Кыргызстане со времен обретения независимости с подачи меняющихся, как перчатки, президентов сложилось два сословия. Или, если хотите, две касты. Одна из которых – каста неприкасаемых… То есть это те, кого по определению нельзя трогать по причине их "избранности". В эту высшую касту тридцать с лишним лет входили политики, чиновники, бизнесмены-олигархи, которые без зазрения совести обворовывали нашу страну.

Так называемые "сливки" общества жили по своим собственным законам. Воровали по-крупному, не оглядываясь ни на правоохранителей, ни, тем более, на простых граждан, которых относили к низшему сословию. Генерал Ташиев сломал этот сословный принцип построения кыргызского общества. Точнее теперь он опытным путем пришел к необходимости ужесточения наказаний за коррупционные преступления: слова убеждают не всех, но чужой пример с тюремной решеткой наверняка убедит. Сейчас главное – чтобы в эту антикоррупционную кампанию не на словах, а на деле включился народ.