Сотрудники ФСБ России застрелили уроженцев Центральной Азии

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России застрелили членов запрещенной в стране террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), планировавших устроить теракт в отделе полиции столичного региона. Преступниками оказались выходцы из Центральной Азии, говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

Пресс-служба ФСБ уточнила, что террористы относились к запрещенной на территории РФ ячейке ИГИЛ "Велаят Хорасан", базирующейся в Афганистане. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

"Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в г. Москве", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

Как добавили в ведомстве, члены ИГИЛ купили автомобиль, поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. В месте проживания террористов, помимо частей взрывчатки, обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данному факту следственным подразделением спецслужбы возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также о подготовке теракта.

Издание "КоммерсантЪ" добавляет, что спецназ ФСБ ликвидировал двоих участников запрещенного в РФ экстремистского движения "Велаят Хорасан". Предположительно, оба являлись выходцами из Таджикистана.

Отметим, что именно организация "Велаят Хорасан" взяла на себя ответственность за нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта. Тогда вооруженные люди ворвались в комплекс, открыли огонь, а затем подожгли здание. В итоге погибли 145 человек. Силовики по горячим следам задержали четверых подозреваемых в совершении теракта, все они оказались гражданами Таджикистана.

Источник: Фергана