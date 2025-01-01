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Россиянин избил осмотревшего его жену врача-гинеколога из-за ревности

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В Приамурье РФ следователи проводят проверку информации о том, что местный житель приревновал жену к осмотревшему ее врачу-гинекологу и избил его. Об этом "Ленте.ру" сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 27 декабря в поликлинике города Сковородино. Там пострадавший провел осмотр пациентки, а после ее муж пришел в медучреждение и дважды ударил его кулаком по лицу. Сейчас следователи опрашивают всех участников происшествия.

По информации "Российской газеты", глава муниципального округа Алексей Прохоров сообщил, что после нападения врач проходит лечение в районной больнице. Потерпевшему 60 лет, 40 из которых он посвятил медицине.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/441859
Теги:
Россия
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