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В КР создали межведомственную рабочую группу по упрощению применения ЭТТН

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В целях упрощения применения электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров в Кыргызстане распоряжением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева создана межведомственная рабочая группа.

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен первый заместитель аредседателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Межведомственной рабочей группе поручено в месячный срок провести соответствующую работу по упрощению применения электронных товаротранспортных накладных при обороте товаров и внести предложения в администрацию президента.

В состав межведомственной рабочей группы вошли:

• Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич – заместитель министра экономики и коммерции;

• Пирназаров Марат Туголбаевич – председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции;

• Джунушалиев Руслан Алмасбекович – эксперт отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров, администрации президента;

• Кимсанов Улан Ашимович – первый заместитель председателя Государственной таможенной службы при Министерстве финансов;

• Ысабеков Кубанычбек Абдимуталипович – заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов;

• Алиев Мирзат Муратканович – заведующий сектором анализа и оценки налоговых мер управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции;

• Иманалиев Эркинбек Эмильевич – начальник управления анализа и рисков Государственной таможенной службы при Министерстве финансов;

• Саргобонов Улан Эрламбекович – заместитель начальника управления анализа и рисков Государственной таможенной службы при Министерстве финансов;

• Алманбетов Азат Аясбекович – начальник управления контроля по внедрению механизма прослеживаемости товаров Государственной налоговой службы при Министерстве финансов;

• Исмаил уулу Нурбек – начальник управления по работе с ЕАЭС Государственной налоговой службы при Министерстве финансов;

• Турдумбетов Сейтбек Асылбекович – начальник управления оперативного контроля Государственной налоговой службы при Министерстве финансов;

• Арыков Роллан Айдаралиевич – заведующий отделом развития бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции;

• Калысбеков Нурсултан Калысбекович – ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования государственных доходов управления прогнозирования государственных доходов Министерства финансов;

• Саипов Султан Галиевич – ведущий специалист отдела налоговой политики управления налоговой политики Министерства экономики и комме

Отметим, что основной целью рабочей группы является разработка и реализация мер, направленных на упрощение и оптимизацию процедур применения ЭТТН, а также обеспечение их эффективного внедрения в бизнес-процессы.


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URL: https://www.vb.kg/441863
Теги:
налоги, Кыргызстан
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