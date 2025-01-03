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На Земле наблюдают сильную магнитную бурю

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Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 ("сильно"), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.


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URL: https://www.vb.kg/441874
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