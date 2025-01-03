Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 89.82 - 90.82

Талайбек Байсекеев: Сосуды беспечности не прощают, их надо очень беречь

325  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда хирургов отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя спасла пациента с заболеванием, которое угрожало его жизни, но ногу пришлось ампутировать из-за прогрессирующей гангрены.

- Другого выхода у нас просто не было. Как говорится, уж лучше с одной ногой, но на этом свете, чем с двумя на том. Такие операции не представляют особой сложности для хирургов, но морально после них тяжело. По-человечески жаль молодого человека. И тревожит то, что он не единственный у нас пациент с этой смертельно опасной болезнью. Хотите, покажу: в отделении сейчас человек десять таких лежит, кому-то уже ампутировали ногу-руку, кто-то завтра на очереди, - с огорчением говорит мне заведующий отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя, главный внештатный сосудистый хирург Минздрава Талайбек Байсекеев, вышедший только что из операционной.

Гангрена бывает из-за сахарного диабета?

- Не только. На сосуды воздействует целый ряд агрессивных факторов. Сахарный диабет – это действительно сегодня гроза. Тем более если учесть, что в настоящее время диабетом болен едва ли не каждый десятый взрослый. Но сахарный диабет - это далеко не только сахар, то есть не только повышение уровня глюкозы в крови. Это лишь одно и наиболее известное проявление заболевания. На самом-то деле все куда сложнее. Сахарный диабет – это весьма опасное и специфическое воспаление внутренней выстилки сосудов, которое сопровождается поражением многих органов и систем из-за нарушения кровоснабжения того или иного органа или бассейна. Все это приводит к прогрессированию атеросклероза сосудов.

На них еще отрицательно влияет повышенный уровень холестерина в крови, который тоже способствует развитию атеросклероза. Плюс курение, вызывающее также атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов. Если же кровь не поступает к конечностям, то любая рана становится незаживающей. В конце концов, это может привести к ампутации. И большая часть наших пациентов становятся инвалидами и умирают от сердечно-сосудистых катастроф: инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, а также острой почечной недостаточности и других.

Поэтому сосуды нужно беречь: они питают все органы и системы организма. Если человек безответственно относится к своему здоровью, то рано или поздно случиться сосудистая катастрофа. Например, в нижних конечностях есть крупные магистральные сосуды, достигающие 10–12 мм в диаметре. Если в них развиваются атеросклеротические поражения, то человек оказывается перед угрозой потери конечности. Такое развитие событий можно предупредить, если внимательно относиться к своему здоровью.

Иными словами: виноваты в этом сами люди: любят вкусно и обильно поесть...

- Считаю, что мне, врачу, обвинять пациентов в чем-либо - мягко говоря, глупо и неэффективно. Но порекомендовать, предостеречь просто я обязан, особенно молодых людей. Судя по возрасту наших пациентов, болезни сосудистой системы помолодели. Если раньше, например, атеросклероз сосудов мы диагностировали в 55-60 лет, то теперь – в 35-40 лет. Поэтому тем, кому за сорок, я порекомендовал бы ежегодно делать профилактические осмотры, проводить биохимические анализы крови. И само собой разумеющееся - бросить курить. Среди наших пациентов с гангреной девяносто процентов курильщиков. Считаю, очень правильным решение правительства о введении в нашей стране запрета на электронные сигареты, которыми поголовно увлеклась наша молодежь. А по воздействию их на организм, на сосуды, в частности, они вреднее, чем даже обычные сигареты.

Как я уже сказал, самый неприятный исход сахарного диабета - это атеросклероз вследствие воспаления эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Сахарный диабет, как уже доказано, сцеплен генетически не только с ожирением, но и с атеросклерозом, и с артериальной гипертонией. Таким образом, ограничивая себя в излишнем потреблении пищи, порой даже вредной и опасной, как например, фастфуды, кока-кола, и расширяя свою подвижность, можно снизить риск развития повышения сахара и холестерина в крови. Кстати, люди, которые употребляют много сладких фруктов и рафинированных продуктов питания, тоже имеют повышенный холестерин, хотя и не употребляют животные жиры в больших количествах. Сахар же - самый главный враг наших сосудов. Но пока наши потенциальные пациенты не столкнутся с болезнями сосудов воочию, они беспечно относятся к нашим советам.

Вот если у тех, кто читает сейчас это интервью, спросить, какова у него свертываемость крови, убежден, ответ большинства будет отрицательным. Между тем повышенная свертываемость - сигнал большой беды. Значит, регулярный анализ крови показан всем - независимо от возраста и состояния здоровья. И если бы молодой мужчина, которому мне пришлось сегодня ампутировать ногу, почувствовав тяжесть в ногах, онемение, обратил бы внимание на их похолодание, перемежающуюся хромоту, периодические ноющие боли в конечностях, показался врачам вовремя, то можно было спасти ему ногу. Симптомы, перечисленные мною, это - первые признаки образования облитерирующих заболеваний, то есть заболеваний, в основе которых лежит нарушение притока артериальной крови к тканям конечности, в результате чего развивается хроническая ишемия.

Поэтому чем раньше больной обратится к врачу, тем лучше. Максимальное время на удаление тромба, образовавшегося на фоне облитерирующих заболеваний – 72 часа. До этого времени есть возможность удалить или растворить его. Молодой мужчина поступил к нам, когда прошло уже более ста часов, когда начались необратимые процессы, когда речь шла вообще о спасении его жизни.

То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что сосуды беспечности не прощают, поскольку они, без преувеличения, основа основ всего нашего организма. Работа любого органа немыслима без кровоснабжения. А оно осуществляется через сосуды. И если кровоток в сосудах нарушен, то происходит сбой в работе любого нашего органа. Вывод напрашивается один: сосуды надо беречь. И, прежде всего, заботиться о том, чтобы не развился атеросклероз и другие облитерирующие заболевания. Каждый из нас, повторяю, в состоянии замедлить этот процесс, свести к минимуму его осложнения.

Какие осложнения вы имеете в виду?

- Нарушение кровоснабжения органов, как я уже сказал, приводит к дисфункции любого органа, и, как следствие - к инфаркту, инсульту, гангрене, почечной недостаточности, синдрому Рейно.

Что это за синдром?

- Это - приступообразные нарушения кровообращения, когда спазмируются сосуды, снабжающие кровью пальцы рук и ног. Кожа на пальцах белеет, синеет или краснеет. Больные испытывают боль, жжение, покалывание. Приступы длятся несколько минут, и потом пальцы приобретают нормальную окраску. Причины этой патология разные, это могут быть хронический стресс и холод. Могут также поражаться кончик носа, ушные раковины и лицо.

Несмотря на то, что синдром Рейно не является жизнеугрожающим, за исключением тех ситуаций, когда болезнь переходит в III-IV стадию и приводит к гангрене, он все же не очень приятный. Чтобы не довести себя до такого состояния, надо, конечно, обратиться к специалистам. Есть достаточно хорошие препараты, расширяющие периферические сосуды и приводящие их в тонус. Но, как говорится, без самодеятельности, никакого самолечения быть не должно.

В чем заключается профилактика этого заболевания?

- Вообще сосуды любят тепло, поэтому старайтесь избегать переохлаждений, травм и стрессов. Это касается не только тех, кто страдает этой патологией. От сосудов, как я уже сказал, зависит работа любого нашего органа. И в свою очередь многие болезни влияют на здоровье сосудов. Например, хронический тонзиллит поражает всю иммунную систему и, конечно, сосуды.

У нас в отделении сейчас лежат пациенты еще с одним очень серьезным заболеванием сосудов – с неспецифическим аортоартериитом. Это хроническое, часто рецидивирующее воспалительное заболевание аорты и магистральных сосудов, которое вызывает окклюзию (закупорку) сосудов. Они суживаются до такой степени, что невозможно прощупать пульс на руках, измерить давление. В 25 процентах случаев данное заболевание приводит к образованию аневризм или стенозу аорты, сужению сонных артерий, питающих мозг. Поражение сонных артерий наиболее частая патология, и главная причина развития ишемического инсульта не только у пожилых, но и молодых. Наша задача как можно быстрее восстановить в них кровоток, и тем самым предупредить развитие ишемического инсульта. Для этого есть два пути. Первый – открытое хирургическое восстановление проходимости артерий. Второй путь – эндоваскулярное путем баллонной ангиопластики и стентирования артерий.

Талайбек Абдыбекович, сейчас врачи только и твердят: пейте больше воды. Что вы скажете, сосуды в ней нуждаются?

- От воды сосудам хуже не станет. Если не учитывать пациентов с сердечной и почечной недостаточностью, которым имеются свои ограничения. Для их здоровья пить ее необходимо в зависимости от веса человека, но не менее полутора литров в день, и не залпом, а маленькими глотками и не во время еды - или до нее, или после. А утро обязательно надо начинать с двух стаканов теплой воды, потому что кровь за ночь сгущается. У людей, которые мало пьют воды, повышается риск развития тромбозов и эмболии. Не случайно же говорят, что без хлеба человек может прожить несколько дней, без воды он может умереть из-за сгущения крови и, как следствие, образования тромбов. Если у человека поднялась температура, то говорят: пейте больше жидкости. Потому что при повышении температуры на один градус кровь сгущается на десять процентов. Она становится вязкой, тягучей.

Много лет вы добивались и добились наконец-то, чтобы вам установили ангиограф, без которого немыслимы проведения современных высокотехнологических операций. Какие операции проводите?

- Благодаря ангиографической установке мы успешно выполняем высокотехнологичные операции – стентируем аневризмы, сосуды головного мозга, артерии. Раньше, например, мы проводили операцию при аневризме брюшной полости открытым способом по восемь-десять часов. Операция сложная, нередко бывали осложнения. На установке же она длится полтора-два часа, без наркоза, с минимальными рисками, ее можно проводить людям в любом возрасте. Поскольку операция относится к категорию высокотехнологических, то расходные материалы приходится пациенту покупать самому. Но в любом случае это не такая запредельная сумма по сравнению со стоимостью таких же операций за рубежом. К нам, кстати, приезжают оперироваться жители соседних стран, потому что у нас операции относительно дешевле, а помощь высококвалифицированная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441875
Теги:
операция, сахарный диабет, хирургия, Помощь, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  