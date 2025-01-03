Талайбек Байсекеев: Сосуды беспечности не прощают, их надо очень беречь

Команда хирургов отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя спасла пациента с заболеванием, которое угрожало его жизни, но ногу пришлось ампутировать из-за прогрессирующей гангрены.

- Другого выхода у нас просто не было. Как говорится, уж лучше с одной ногой, но на этом свете, чем с двумя на том. Такие операции не представляют особой сложности для хирургов, но морально после них тяжело. По-человечески жаль молодого человека. И тревожит то, что он не единственный у нас пациент с этой смертельно опасной болезнью. Хотите, покажу: в отделении сейчас человек десять таких лежит, кому-то уже ампутировали ногу-руку, кто-то завтра на очереди, - с огорчением говорит мне заведующий отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя, главный внештатный сосудистый хирург Минздрава Талайбек Байсекеев, вышедший только что из операционной.

Гангрена бывает из-за сахарного диабета?

- Не только. На сосуды воздействует целый ряд агрессивных факторов. Сахарный диабет – это действительно сегодня гроза. Тем более если учесть, что в настоящее время диабетом болен едва ли не каждый десятый взрослый. Но сахарный диабет - это далеко не только сахар, то есть не только повышение уровня глюкозы в крови. Это лишь одно и наиболее известное проявление заболевания. На самом-то деле все куда сложнее. Сахарный диабет – это весьма опасное и специфическое воспаление внутренней выстилки сосудов, которое сопровождается поражением многих органов и систем из-за нарушения кровоснабжения того или иного органа или бассейна. Все это приводит к прогрессированию атеросклероза сосудов.

На них еще отрицательно влияет повышенный уровень холестерина в крови, который тоже способствует развитию атеросклероза. Плюс курение, вызывающее также атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов. Если же кровь не поступает к конечностям, то любая рана становится незаживающей. В конце концов, это может привести к ампутации. И большая часть наших пациентов становятся инвалидами и умирают от сердечно-сосудистых катастроф: инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, а также острой почечной недостаточности и других.

Поэтому сосуды нужно беречь: они питают все органы и системы организма. Если человек безответственно относится к своему здоровью, то рано или поздно случиться сосудистая катастрофа. Например, в нижних конечностях есть крупные магистральные сосуды, достигающие 10–12 мм в диаметре. Если в них развиваются атеросклеротические поражения, то человек оказывается перед угрозой потери конечности. Такое развитие событий можно предупредить, если внимательно относиться к своему здоровью.

Иными словами: виноваты в этом сами люди: любят вкусно и обильно поесть...

- Считаю, что мне, врачу, обвинять пациентов в чем-либо - мягко говоря, глупо и неэффективно. Но порекомендовать, предостеречь просто я обязан, особенно молодых людей. Судя по возрасту наших пациентов, болезни сосудистой системы помолодели. Если раньше, например, атеросклероз сосудов мы диагностировали в 55-60 лет, то теперь – в 35-40 лет. Поэтому тем, кому за сорок, я порекомендовал бы ежегодно делать профилактические осмотры, проводить биохимические анализы крови. И само собой разумеющееся - бросить курить. Среди наших пациентов с гангреной девяносто процентов курильщиков. Считаю, очень правильным решение правительства о введении в нашей стране запрета на электронные сигареты, которыми поголовно увлеклась наша молодежь. А по воздействию их на организм, на сосуды, в частности, они вреднее, чем даже обычные сигареты.

Как я уже сказал, самый неприятный исход сахарного диабета - это атеросклероз вследствие воспаления эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Сахарный диабет, как уже доказано, сцеплен генетически не только с ожирением, но и с атеросклерозом, и с артериальной гипертонией. Таким образом, ограничивая себя в излишнем потреблении пищи, порой даже вредной и опасной, как например, фастфуды, кока-кола, и расширяя свою подвижность, можно снизить риск развития повышения сахара и холестерина в крови. Кстати, люди, которые употребляют много сладких фруктов и рафинированных продуктов питания, тоже имеют повышенный холестерин, хотя и не употребляют животные жиры в больших количествах. Сахар же - самый главный враг наших сосудов. Но пока наши потенциальные пациенты не столкнутся с болезнями сосудов воочию, они беспечно относятся к нашим советам.

Вот если у тех, кто читает сейчас это интервью, спросить, какова у него свертываемость крови, убежден, ответ большинства будет отрицательным. Между тем повышенная свертываемость - сигнал большой беды. Значит, регулярный анализ крови показан всем - независимо от возраста и состояния здоровья. И если бы молодой мужчина, которому мне пришлось сегодня ампутировать ногу, почувствовав тяжесть в ногах, онемение, обратил бы внимание на их похолодание, перемежающуюся хромоту, периодические ноющие боли в конечностях, показался врачам вовремя, то можно было спасти ему ногу. Симптомы, перечисленные мною, это - первые признаки образования облитерирующих заболеваний, то есть заболеваний, в основе которых лежит нарушение притока артериальной крови к тканям конечности, в результате чего развивается хроническая ишемия.

Поэтому чем раньше больной обратится к врачу, тем лучше. Максимальное время на удаление тромба, образовавшегося на фоне облитерирующих заболеваний – 72 часа. До этого времени есть возможность удалить или растворить его. Молодой мужчина поступил к нам, когда прошло уже более ста часов, когда начались необратимые процессы, когда речь шла вообще о спасении его жизни.

То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что сосуды беспечности не прощают, поскольку они, без преувеличения, основа основ всего нашего организма. Работа любого органа немыслима без кровоснабжения. А оно осуществляется через сосуды. И если кровоток в сосудах нарушен, то происходит сбой в работе любого нашего органа. Вывод напрашивается один: сосуды надо беречь. И, прежде всего, заботиться о том, чтобы не развился атеросклероз и другие облитерирующие заболевания. Каждый из нас, повторяю, в состоянии замедлить этот процесс, свести к минимуму его осложнения.

Какие осложнения вы имеете в виду?

- Нарушение кровоснабжения органов, как я уже сказал, приводит к дисфункции любого органа, и, как следствие - к инфаркту, инсульту, гангрене, почечной недостаточности, синдрому Рейно.

Что это за синдром?

- Это - приступообразные нарушения кровообращения, когда спазмируются сосуды, снабжающие кровью пальцы рук и ног. Кожа на пальцах белеет, синеет или краснеет. Больные испытывают боль, жжение, покалывание. Приступы длятся несколько минут, и потом пальцы приобретают нормальную окраску. Причины этой патология разные, это могут быть хронический стресс и холод. Могут также поражаться кончик носа, ушные раковины и лицо.

Несмотря на то, что синдром Рейно не является жизнеугрожающим, за исключением тех ситуаций, когда болезнь переходит в III-IV стадию и приводит к гангрене, он все же не очень приятный. Чтобы не довести себя до такого состояния, надо, конечно, обратиться к специалистам. Есть достаточно хорошие препараты, расширяющие периферические сосуды и приводящие их в тонус. Но, как говорится, без самодеятельности, никакого самолечения быть не должно.

В чем заключается профилактика этого заболевания?

- Вообще сосуды любят тепло, поэтому старайтесь избегать переохлаждений, травм и стрессов. Это касается не только тех, кто страдает этой патологией. От сосудов, как я уже сказал, зависит работа любого нашего органа. И в свою очередь многие болезни влияют на здоровье сосудов. Например, хронический тонзиллит поражает всю иммунную систему и, конечно, сосуды.

У нас в отделении сейчас лежат пациенты еще с одним очень серьезным заболеванием сосудов – с неспецифическим аортоартериитом. Это хроническое, часто рецидивирующее воспалительное заболевание аорты и магистральных сосудов, которое вызывает окклюзию (закупорку) сосудов. Они суживаются до такой степени, что невозможно прощупать пульс на руках, измерить давление. В 25 процентах случаев данное заболевание приводит к образованию аневризм или стенозу аорты, сужению сонных артерий, питающих мозг. Поражение сонных артерий наиболее частая патология, и главная причина развития ишемического инсульта не только у пожилых, но и молодых. Наша задача как можно быстрее восстановить в них кровоток, и тем самым предупредить развитие ишемического инсульта. Для этого есть два пути. Первый – открытое хирургическое восстановление проходимости артерий. Второй путь – эндоваскулярное путем баллонной ангиопластики и стентирования артерий.

Талайбек Абдыбекович, сейчас врачи только и твердят: пейте больше воды. Что вы скажете, сосуды в ней нуждаются?

- От воды сосудам хуже не станет. Если не учитывать пациентов с сердечной и почечной недостаточностью, которым имеются свои ограничения. Для их здоровья пить ее необходимо в зависимости от веса человека, но не менее полутора литров в день, и не залпом, а маленькими глотками и не во время еды - или до нее, или после. А утро обязательно надо начинать с двух стаканов теплой воды, потому что кровь за ночь сгущается. У людей, которые мало пьют воды, повышается риск развития тромбозов и эмболии. Не случайно же говорят, что без хлеба человек может прожить несколько дней, без воды он может умереть из-за сгущения крови и, как следствие, образования тромбов. Если у человека поднялась температура, то говорят: пейте больше жидкости. Потому что при повышении температуры на один градус кровь сгущается на десять процентов. Она становится вязкой, тягучей.

Много лет вы добивались и добились наконец-то, чтобы вам установили ангиограф, без которого немыслимы проведения современных высокотехнологических операций. Какие операции проводите?

- Благодаря ангиографической установке мы успешно выполняем высокотехнологичные операции – стентируем аневризмы, сосуды головного мозга, артерии. Раньше, например, мы проводили операцию при аневризме брюшной полости открытым способом по восемь-десять часов. Операция сложная, нередко бывали осложнения. На установке же она длится полтора-два часа, без наркоза, с минимальными рисками, ее можно проводить людям в любом возрасте. Поскольку операция относится к категорию высокотехнологических, то расходные материалы приходится пациенту покупать самому. Но в любом случае это не такая запредельная сумма по сравнению со стоимостью таких же операций за рубежом. К нам, кстати, приезжают оперироваться жители соседних стран, потому что у нас операции относительно дешевле, а помощь высококвалифицированная.