Искусственный интеллект изучают уже в 10 школах Таджикистана

В Таджикистане по инициативе Совета по искусственному интеллекту при министерстве промышленности и новых технологий в учебные программы школ внедряются уроки ИИ.

Изначально пилотный проект стартовал в пяти школах, однако большой интерес со стороны учащихся и педагогов позволил быстро перейти ко второму этапу, охватив ещё пять образовательных учреждений.

Если ранее основы искусственного интеллекта изучали ученики Dushanbe International School, Contofield International School, школы "Навовар", гимназии "Кафолат" и Таджикско-Российского лицея-интерната "Хотам и ПВ", то теперь к ним присоединились:

-ЧОУ Ассоциированная школа ЮНЕСКО "Империя Знаний"

-Частное образовательное учреждение "Горизонт"

-Частная школа "Дружба народов"

-Частная школа "Мактаби Камоли Худжанди"

-Частная школа имени Абдурахмони Джоми

Так общее число школ-участниц достигло десяти, и в каждой из них в среднем по 15–20 учащихся осваивают новейшие технологии.

Первые шаги в мир высоких технологий

Одним из ключевых шагов к расширению проекта стала интенсивная программа для учителей трёх школ Горно-Бадахшанской автономной области. В течение трёх дней педагоги в гибридном формате изучали методику преподавания ИИ, чтобы научить школьников понимать, как современные технологии меняют отрасли - от здравоохранения до образования.

По завершении вводных занятий каждому ученику предстоит выполнить самостоятельный проект, в котором они смогут применить полученные знания для решения реальных задач. Такой подход помогает развивать критическое мышление и показывает, как инновации могут приносить пользу обществу.

Совет по искусственному интеллекту продолжит расширять проект: в ближайшем будущем уроки ИИ появятся в других школах, в том числе, в других областях. Педагоги при этом получат постоянную поддержку: от регулярных консультаций до обмена опытом с коллегами.

Этот масштабный проект полностью соответствует приоритетам Национальной стратегии по развитию ИИ, согласно которой к 2040 году передовые технологии должны формировать до 5% ВВП страны.

Но главное - уже сегодня сотни школьников делают первые шаги в мир высоких технологий, которые станут неотъемлемой частью их будущего.

Источник: asiaplustj.info