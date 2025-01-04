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В Кызыл-Кие младенца подкинули в мечеть

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В мечети Кызыл-Кии нашли подкинутого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Мулла сегодня утром пришел в мечеть "Аль-Гуфран" в городе Кызыл-Кия, чтобы призвать верующих к молитве, и обнаружил маленького ребенка мужского пола, завернутого в белую простыню.

Данный факт зарегистрирован 3 января 2025 года в электронном журнале данных ГУВД Кызыл-Кия, в настоящее время проводится проверка.

Найденный младенец доставлен в городскую объединенную больницу Кызыл-Кия и находится под наблюдением медицинских работников, его состояние стабильное.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441884
Теги:
Баткенская область, мечеть
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