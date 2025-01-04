В Кызыл-Кие младенца подкинули в мечеть

В мечети Кызыл-Кии нашли подкинутого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Мулла сегодня утром пришел в мечеть "Аль-Гуфран" в городе Кызыл-Кия, чтобы призвать верующих к молитве, и обнаружил маленького ребенка мужского пола, завернутого в белую простыню.

Данный факт зарегистрирован 3 января 2025 года в электронном журнале данных ГУВД Кызыл-Кия, в настоящее время проводится проверка.

Найденный младенец доставлен в городскую объединенную больницу Кызыл-Кия и находится под наблюдением медицинских работников, его состояние стабильное.

Источник: Кабар