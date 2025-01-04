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В Лейлеке задержаны граждане, пытавшиеся перегнать скот в Таджикистан

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Пограничный наряд совместно с сотрудниками ГКНБ задержали в Лейлекском районе двух граждан Кыргызстана, которые пытались незаконно перегнать 23 головы крупного рогатого скота (22 быка и 1 корову) с территории Кыргызстана на территорию Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, нарушители госграницы и КРС были задержаны и переданы сотрудникам соответствующих органов.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики информирует, что усилит работу по противодействию незаконному перемещению товаров и животных через государственную границу, так как подобные действия наносят ущерб экономике страны и подрывают безопасность ее граждан, и призывает граждан строго соблюдать законодательство страны и не участвовать в незаконной деятельности!


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URL: https://www.vb.kg/441889
Теги:
Баткенская область, задержание, Таджикистан, животные, Погранслужба
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