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В Бразилии начали расшифровку черных ящиков разбившегося под Актау самолета

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В Бразилии приступили к расшифровке речевого самописца из кабины пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося 25 декабря близ Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Report.

По данным бразильских СМИ, черные ящики прибыли в Бразилию в среду (в четверг по времени Астаны). На следующий день началась работа по расшифровке самописцев. Их данные будут анализироваться с участием специалистов ВВС Бразилии (FAB).

Извлеченные сведения будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана - агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия, уточнили в FAB.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал справедливым решение отправить в Бразилию черные ящики самолета AZAL.

"Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - сказал Токаев в интервью изданию Ана тілі.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.


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URL: https://www.vb.kg/441899
Теги:
авиакатастрофа, Казахстан, погибшие, Бразилия, пострадавшие, Азербайджан
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