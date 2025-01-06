Умерла старейшая жительница Земли

В Японии в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты Томико Итоока.

Томико Итоока ушла из жизни 29 декабря. Смерть наступила по естественным причинам.

Она родилась 23 мая 1908 года. Титул старейшего человека в мире получила в декабре 2023 года после смерти своей 116-летней соотечественницы Фусы Тацуми.

Теперь самым старым человеком на планете является 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

Напомним, недавно на 101-м году жизни умер экс-президент США Джимми Картер.

Источник: podrobno.uz