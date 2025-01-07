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Чтить героев, беречь мир: Токаев о 80-летии Победы

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- Светлана Лаптева
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Президент Казахстана высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает Tengrinews.kz.

Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года.

"Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием".

"О подготовке к предстоящему юбилею Победы мною было сказано на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что план празднования юбилея Победы достаточно насыщенный.

"Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой", - поделился Президент.

"Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле".

Ранее в своем новогоднем обращении Президент напомнил, что в 2025 году казахстанцев ожидает ряд знаковых дат. "Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы. На высоком уровне проведем тридцатилетние юбилеи Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Мы также должны ответственно подойти к празднованию 180-летнего юбилея великого Абая", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/441908
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