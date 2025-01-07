"Чествование 80-летия Великой Победы займёт видное место в государственной повестке нынешнего года". Так высказался о предстоящем праздновании в Казахстане Дня Победы 9 Мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев в большом интервью, опубликованном на официальном сайте Президента Республики Казахстан 3 января 2025 г.

Чтить традиции - значит любить Родину!

Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма, и "наш общий долг - помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле".

Сын фронтовика, героя Сталинградской битвы, известного казахского писателя Кемеля Токаева всегда относился по-особому ко Дню Победы, поскольку помнит с детства, что главным праздником для его отца было именно 9 Мая. И чтить эти традиции - значит с уважением относиться к памяти о своих родителях, своих корнях, любить свою Родину. Это именно те скрепы, которые объединяют народы, и укрепляют дружеские отношения между ними.

ПОЭТОМУ В КАЗАХСТАНЕ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 80-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МАСШТАБНО И ШИРОКО, СДЕЛАВ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ - ВОЕННЫЙ ПАРАД В АСТАНЕ.

Утверждён и план совместных мероприятий с Российской Федерацией, подписанный министром культуры и информации РК Аидой Балаевой и министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Министры культуры Казахстана Аида Балаева и России Ольга Любимова

"Культурные мероприятия, включённые в план, направлены на вечную память о подвигах участников войны и тружеников тыла. Уверена, что совместные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами", - уточнила Аида Балаева.

Вместе - мы непобедимая сила!

Действительно, 9 Мая - это общий для наших стран праздник, который напоминает, что вместе - мы непобедимая сила! Поэтому значительное количество авторитетных и уважаемых экспертов стран Центральной Азии высказывается в поддержку организации и проведения масштабных мероприятий в ознаменование 80-летия победы советского народа над фашистской Германией. Более тридцати лет назад все мы и были этим единым советским народом - казахи, русские, кыргызы, белорусы, таджики, узбеки, украинцы, латыши и многие другие большие и малые народности, жившие одной дружной семьёй. И теперь, став независимыми государствами, мы вновь стремимся объединиться, чтобы сохранить память о нашем общем героическом прошлом.

Мурат Бейшенов

"Нужно грандиозно отметить юбилей Победы, и это станет важным толчком для решения многих и многих политических вопросов на всём евразийском пространстве", - утверждает эксперт по вопросам безопасности, советник министра обороны Кыргызской Республики Мурат Бейшенов.

Лайла Ахметова

"Манкурты, то есть люди, не помнящие историю и не понимающие её законы, есть везде, с этим ничего не сделаешь. Но у большинства людей тема Дня Победы отзывается в сердце. И, несмотря ни на что, казахстанцы помнят и знают этот праздник как День Великой Победы", - добавляет профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, политолог и историк, общественный деятель и писатель Лайла Ахметова.

Правильные ориентиры для молодёжи

По словам доктора исторических наук, экс-госсоветника президента Таджикистана Иброгима Усмонова важно не только помнить о героическом прошлом наших народов, но и прививать правильные ориентиры молодёжи.

Иброгим Усмонов

"Большинство молодого поколения Таджикистана знает правду о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Мне кажется, что в этом вопросе наша молодёжь даже более прогрессивна, чем российская. В России молодёжь интересуется мнением европейских авторов, поэтому их мировоззрение в какой-то мере смешивается с европейским. В нашей исторической науке существенные изменения в разъяснении событий Великой Отечественной войны не происходят, поэтому наша молодёжь лучше знает правду, - подчёркивает Иброгим Кенджаевич. - Среди таджикской и российской интеллигенции были, конечно, историки, которые освещали и говорили о событиях тех лет, исходя из неверной позиции. К счастью, их труды не нашли своего места в наших учебниках".

И это действительно важно для сохранения исторической правды о подвиге наших народов, избавивших мир от фашистской чумы. Тем более, когда эту правду пытаются исказить, переписать и подать в выгодном свете для возродившегося в Европе нацизма.

Предостережение из Европы

На Западе продолжаются попытки умалить вклад советского солдата в победу над гитлеровской Германией. По словам польского политолога Томаша Янковского из Европейского центра геополитических исследований в Варшаве, это проявляется через формирование определённой повестки в европейских странах, которая влияет на политику государств.

"Польшу, как, впрочем, и всю Восточную Европу, наряду с советскими воинами освобождали солдаты Войска Польского. Это было более 40 тысяч польских солдат. Есть исторический факт: Берлин штурмовали польские и советские солдаты и офицеры! Но сегодня официальная Варшава "отменила" не только советских солдат, освободивших от фашизма пол-Европы, но и своих же - польских, утверждая, что гитлеровская оккупация сменилась лишь "оккупацией сталинской". И сегодня сносят памятники не только советским, но и польским солдатам. Для меня это проблема!", - возмущается Янковский.

Томаш Янковский

Он предостерегает жителей стран Центральной Азии от повторения токсичных исторических процессов, которые поразили всю Европу.

"На мой взгляд, это те самые "грабли", на которые могут наступить другие страны, если пойдут на поводу у Запада и откажутся от собственной истории", - подчёркивает польский политолог.

Euronews подставляет Казахстану старые "грабли"

И если говорить о тех самых граблях, то нашему Казахстану следовало бы хорошенько подумать, прежде чем подписывать соглашение об открытии в Астане представительства телеканала Euronews по Центральной Азии. Ещё в ноябре 2024 года прошла информация о том, что Euronews зарегистрировал в Международном финансовом центре "Астана" дочернюю компанию Euronews Astana Ltd, которая будет производить программы, освещающие крупные региональные мероприятия, а также проводить обучающие тренинги и мастер-классы для повышения квалификации сотрудников СМИ и пресс-служб.

Эта ситуация действительно напоминает старые "грабли", на которые около десяти лет назад наступила Украина. В мае 2017 года телеканал Euronews, представлявшийся украинцам образцом объективности, назвал шествие "Бессмертного полка" в Киеве (тогда для Украины это было ещё возможно) провокацией. В их репортаже, по словам политолога Михаила Погребинского, представители "радикальной молодёжи", а по факту ярко выраженные неонацисты, старались сорвать мирную демонстрацию, а за день до этого избивали ногами стариков и женщин с георгиевскими лентами.

Euronews открыто поддерживало нацистов, срывавших шествие "Бессмертного полка" в Киеве. И это лишь один пример из многих, который активно продвигал Euronews, и который сыграл значительную роль в переформатировании сознания целой страны.

Эксперты подчёркивают, что в настоящее время Euronews реализует курс коллективного Запада на разрушение многолетних дружеских отношений народов Центральной Азии с Россией, выстроенных на основе общей культуры, истории и русского языка.

Поэтому активизация у нас известного телеканала в преддверии 80-летия Великой Победы вполне объяснима.

Попытки исказить историю и критика "Бессмертного полка"

Особое место в сохранении исторической памяти занимает акция "Бессмертный полк", ставшая символом народного почитания подвига героев войны. Однако в последнее время либеральные прозападные СМИ всё чаще пытаются дискредитировать эту инициативу, ставя под сомнение её значимость и подлинность. Например, издание "Азаттык" указывает, что акция, изначально созданная для чествования памяти фронтовиков, в последние годы связывается с политическими целями и использованием портретов современных участников конфликтов. ("Бессмертный полк: да или нет шествию? Непростая дилемма в странах Центральной Азии", rus.azattyq.org).

Другие источники, такие как "Радио Свобода", утверждают, что "Бессмертный полк" стал инструментом пропаганды, сравнивая акцию с религиозным ритуалом и обвиняя её организаторов в бюрократизации и милитаризации. ("Еретики в Бессмертном полку", svoboda.org).

Кроме того, высказываются обвинения в том, что участников шествия якобы заставляют выходить на мероприятия насильно, а портреты фронтовиков после акций оказываются в мусорных баках ("Таджикские власти: акция "Бессмертный полк" противоречит исламу", bbc.com + svoboda.org).

Эти нападки вызывают недоумение и возмущение среди жителей Центральной Азии. Многие эксперты подчёркивают, что подобная критика направлена на подрыв единства постсоветских стран и ослабление их культурных и исторических связей. Как отметил польский политолог Томаш Янковский, страны, которые идут на поводу у Запада и отказываются от собственной истории, рискуют повторить ошибки Восточной Европы, где вклад советских солдат в Победу умаляется, а памятники героям сносятся.

В преддверии 80-летия Великой Победы важно сохранить историческую правду и не дать попыткам исказить её одержать верх. Казахстан и другие страны Центральной Азии готовы сделать всё, чтобы этот юбилей стал поводом для единения, а не разделения.

Остаётся лишь надеяться на то, что на государственном уровне их подрывная деятельность будет пресекаться самым строгим образом, и юбилейный День Победы Казахстан отметит достойно!

Источник: kz24.news