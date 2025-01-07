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В ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование для супругов

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- Светлана Лаптева
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Тест, способный выявить более 800 наследственных заболеваний с 1 января 2025 года в ОАЭ является обязательным для желающих вступить в брак.

Сотрудники лабораторий в рамках добрачного скрининга будут проверять более 570 генов, отвечающих за наследственные патологии. Это должно снизить нагрузку на медицину и предотвратить негативные последствия близкородственных связей.

Проблема браков между родственниками (двоюродными и троюродными братьями и сестрами) действительно стала для Эмиратов проблемой. До 39% браков заключаются именно для такой близости генетического кода.

Впервые программа, которую сейчас называют социальным и медицинским прорывом, была опробована в 2022 году. Ее эффективность была доказана - сразу в 14% случаев были выявлены патологии, которые могли бы проявиться у будущего ребенка при таком партнерстве. Во всех случаях речь не идет о запрете на брак или беременность, но дает возможность получить достаточно информации для принятия решения.

С 1 января 2025 года такое тестирование станет обязательным. Пока неизвестно, кто именно, кроме самих будущих супругов, будет иметь доступ к данным.

Источник: kz24.news


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URL: https://www.vb.kg/441910
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