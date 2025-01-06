Эмоциональная напряжённость начнёт спадать. Гороскоп с 6 по 12 января

Эмоциональная напряжённость начнёт спадать, хотя осторожность в начале недели не помешает. Луна растёт в течение всей недели благоприятствуя началу новых проектов. Полёт творческой фантазии во второй половине недели будет вдохновлять на создание оригинальных проектов и шагов в развитии бизнеса. Можно запускать или перезапускать бизнес, пробовать новые направления в карьере. В понедельник и вторник важно работать с эмоциональными перепадами, проявлением агрессии, особенно в спорах. Стричь волосы можно, но к окрашиванию следует подходить с осторожностью. Дни подудят для текущих покупок. Среда и четверг – размеренные дни, располагающие к развитию личных отношений. Удастся найти причину по которой возникают конфликты в семье и дружеских отношениях. Дни благоприятны для покупок, инвестиций, открытия банковских счетов, дебитных карт Можно посещать парикмахера, а также косметолога для повторных процедур. Пятница и суббота располагают к поездкам, общению, дружеским встречам. Воскресенье располагает к семейному отдыху, а также покупок для дома.

Овен – время разобраться в себе, понять причину проблем в отношениях с друзьями и коллегами. Пока идут праздничные дни будет внимательнее во время поездок. Рассеянность и забывчивость могут создавать досадные происшествия. Первые рабочие дни не перегружайте встречами, решением проблемных вопросов. Плавный ритм позволить перейти от отдыха к повседневной суете без осложнений. Достаточно отдыхайте и позаботьтесь о здоровье.

Телец – отголоски разногласий с домочадцами и влиятельными людьми ещё могут аукнуться в праздничные дни, но с наступлением полноценных рабочих дней, вы закружитесь в водовороте поездок, встреч, полезной информации и сообщений, а потому вам будет просто не до разногласий и споров. Начнут воплощаться в жизнь планы, задуманные в новогоднюю ночь и это доставит немало позитивны эмоций. Возможны успехи в учёбе, что будет отражаться в сдаче экзаменов и тестов.

Близнецы – сохраните равновесие между отдыхом, работой, а также занятием спортом. После новогоднего затишья слишком быстро взявшись за работу, а также проявляя особое усердие при занятиях спортом, вы чересчур перегрузите свой организм, что не лучшим образом отразится на здоровье. Увлекаться отдыхом не желательно, так можно остаться и без работы. Занимаясь делами и при этом не забывая о кратковременном отдыхе, вы спокойно войдёте в ритм наступившего года.

Рак – обилие планов и желаний после новогодней недели вдохновит на преобразования в личной жизни и эксперименты в делах. Появятся и первые положительные результаты, которые важно сохранить. Кое-кто из сослуживцев и друзей сочтёт своим долгом поделиться жизненным опытом, а также критическими замечаниями, что может вам не понравиться. Воздержитесь от споров. Они в одно мгновение перерастут в конфликт, что не только разрушит созданное, но и поставит под вопрос дальнейшие отношения.

Лев – волна возмущений сойдёт на нет, улягутся возмущения и первые официально рабочие дни станут для вас возможностью сменить обстановку, отдохнуть от бытовых забот и начать пополнять изрядно опустевшую за праздники казну. Появятся дополнительные источники доходов, в том числе с подачи людей, которые верят в ваш успех и хотят всячески помочь. Полезны профилактически процедуры, дабы подтянуть здоровье.

Дева – тревоги, переживания, растраты постепенно уйдут из вашей жизни, уступив место интересному и созидательному общению. Восстановятся утраченные ранее связи, состоятся долгожданные и приятные встречи с коллегами, деловыми партнёрами и друзьями. Появятся оригинальные идеи, которые и положат начало развитию нового сотрудничества и проектов. При содействии близких вам людей состоятся вечеринки, и поездки, возможно первые в этом году. Вероятны и деловые поездки, которые также сложатся успешно.

Весы – согласовывая свои решения с домочадцами и близкими людьми, вы избежите растрат и ненужных покупок. Многочисленные и соблазнительные предложения будут обещать то лёгкие доходы в случае инвестиционных вложений, то особенную выгоду при совершении покупок. Советы домочадцев помогут разобраться в этих предложениях и остановиться на действительно выгодных вариантах, сохранив деньги и остановив вас от оформления кредитов.

Скорпион – осторожность в высказываниях, как дома, так и на работе, не помешает. Она позволит избежать конфликтов, а также ошибок в документах. Значимые известия издалека многие изменят в жизни. Они натолкнут на интересные идеи, которые в последствие помогут в развитии бизнеса, а возможно в учёбе. Удастся осуществить дальние поездки, либо сделать шаг на пути их реализации, к примеру, купить авиабилеты, либо оформить визы.

Стрелец – обсуждение совместных проектов, а также планов на ближайшее будущее благополучно будет завершено. Придерживайтесь принятых решений, даже когда появятся сомнения и различные соблазны. Вмиг отказавшись от договорённостей ради возникших идей, вы усложните общение с родственниками, друзьями и деловыми партнёрами. Поездки, которые не входили в планы, окажутся пустой тратой времени и сил. Придерживайтесь спокойного стиля вождения. Велика вероятность происшествий.

Козерог – сколько вокруг вас людей, столько будет и мнений, а потому подстроиться под каждого будет практически невозможно, не навредив своим интересам. Дайте возможность друзьям, сослуживцам и любимому человеку высказаться, нее вступая с ними в споры и обсуждение, а решение принимайте по велению своего сердца. Интуитивно чувствуя, что сейчас вам более всего подходит, вы примите решение, которое сохранит деловые отношения, дружбу и близость с любимым человеком.

Водолей – всё внимание будет приковано к работе и заданиям руководства, но постарайтесь не упустить из виду и домашние хлопоты, а также просьбы домочадцев. Погрузившись в суету рабочих дней, вы можете забыть о разговоре с домочадцами, но даже мелкая просьба, оставшаяся без вашего внимания станет причиной существенной семейной размолвки. Равномерно распределяя своё время между работой и домом, вы избежите разочарований и сохраните отношения.

Рыбы – тревожность сменится на стремление к развитию, а самочувствие улучшится. Появится вдохновение для реализации возникших идей. Важно набраться смелости, принять решение и заявить о себе. Даже нереальные мечты станут реальностью. Если вы сделаете шаг на пути их реализации. Успех возможен не только в карьере и творчестве, но и в личной жизни. Сложатся подходящие условия для знакомств, если вы одиноки, или для предложения руки и сердца, если вы уже давно в отношениях. Романтика после новогодних вечеров поможет обрести личное счастье.

Астролог Андрей Рязанцев