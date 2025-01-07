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Индонезия присоединилась к БРИКС

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Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Решение одобрили все страны группы во время саммита в Йоханнесбурге в 2023 году, сообщило дипведомство.

Отмечается, что решение о включении Индонезии в группу было принято после прошедших в стране выборов президента в 2024 году и формирования нового правительства. МИД Бразилии назвал страну одной из ключевых по численности населения и величине экономике в Юго-Восточной Азии. Ведомство заявило, что включение Индонезии в БРИКС положительно отразится на сотрудничестве с Глобальным Югом, что является одной из приоритетных тем для Бразилии во время ее председательства.

Помимо Индонезии с 2025 года партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Интерес к БРИКС также проявляла Турция, чей министр иностранных дел посетил встречу глав МИДов стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин отмечал, что БРИКС не является замкнутым форматом и открыта для всех, кто разделяет ее ценности.

Источник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/441920
Теги:
Владимир Путин, Индонезия, Бразилия
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