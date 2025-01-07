Ильхам Алиев: Вина за авиакатастрофу лежит на представителях России

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего экипажа пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный, и выжившими бортпроводниками, сообщается его пресс-служба.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан высоко оценил действия пилотов и всех членов экипажа.

"Моим распоряжением после церемонии прощания с членами экипажа трое из них – два пилота и бортпроводница были удостоены звания "Национальный герой", а два бортпроводника награждены орденом "Рашадат" 1-й степени. Если бы не профессионализм и героизм пилотов, то выживших в этой катастрофе не было бы.

Как вы знаете, была создана Государственная комиссия, она функционирует. В то же время по моему указанию прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Предварительное расследование уголовного дела еще раз подтверждает высказанную мной версию. Предварительная информация об этом у нас была уже 29 декабря, и в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии прощания я довел до азербайджанского народа как свое мнение, так и информацию, предоставленную нам следствием. Я сказал, что азербайджанская общественность будет регулярно информирована о ходе следствия.

Рабочие группы прокуратуры были командированы в города Грозный и Актау, где провели оперативную работу. Еще раз говорю, есть предварительные данные. Естественно, после завершения следствия мы предоставим азербайджанской общественности полную информацию. Однако хочу еще раз обратить ваше внимание на один момент, о котором я сказал 29 декабря: в городе Грозном операция "Ковер", то есть операции по закрытию воздушного пространства была объявлена после того, как самолет был обстрелян с земли. Это еще раз показывает, что здесь есть очень серьезные вопросы, имеющие состав преступления. Обычно при возникновении опасности в воздушном пространстве какой-либо страны оно немедленно закрывается. Это действует во всех странах и имеет разные названия. В России это называют операцией "Ковер". Если существовала угроза воздушному пространству России, то капитан самолета должен был быть немедленно проинформирован об этом. Воздушное пространство должно было немедленно закрыться, и самолет должен был вернуться назад. Должен также отметить, что примерно за 10 дней до произошедшей авиакатастрофы аналогичный инцидент произошел близ города Грозный. Принадлежащий AZAL самолет с полпути вернулся назад. Почему на этот раз экипаж самолета не был предупрежден? Естественно, это покажет расследование. Еще раз хочу сказать, что имеющаяся у нас информация основана на правде. Попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение. Погибли невинные люди. Повторяю, именно благодаря героизму пилотов и членов экипажа в этой катастрофе выжило около 30 человек, несколько из них получили тяжелые ранения. Должен также отметить, что большинство погибших в результате аварии были гражданами Азербайджана. В то же время погибли граждане России и Казахстана, а граждане Кыргызстана были ранены.

О героизме членов экипажа я сказал во время церемонии прощания. Хочу еще раз сказать, это действительно большая самоотверженность. Я сказал, что, скорее всего, пилоты знали, что им не выжить в этой катастрофе. Они были опытными пилотами, именно благодаря своему профессионализму они каким-то образом сумели довести самолет, находившийся в неуправляемом состоянии, до места и посадить его, пусть это была и аварийная посадка. Остальные члены экипажа – бортпроводники также проявили хладнокровие. Они продемонстрировали большую храбрость для того, чтобы предотвратить хаос в самолете. Они тоже видели, знали, что их ждет. Наверное, даже не надеялись, что смогут выйти из этой ситуации невредимыми. Сдержанность, хладнокровие, храбрость в такой ситуации, конечно, лишний раз показывают их высокие качества. Особенно если учесть, что двое из бортпроводников были женщинами.

Начался процесс открытия черных ящиков. По нашему настоянию этот процесс осуществляется в Бразилии. Я сказал об этом в телеинтервью 29 декабря - что мы, несмотря на все предложения и настойчивость, категорически возражали против открытия черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом. Потому что объективность здесь могла быть поставлена под сомнение. Если сказать на юридическом языке, здесь могло бы возникнуть столкновение интересов. Поэтому при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России в Бразилии начат анализ черных ящиков, и, наверное, информация об этом будет предоставлена в ближайшее время. Естественно, все вопросы, которые до сих пор не открыты, будут раскрыты. Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом. Это произошло по решению местных диспетчеров, либо пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им приземлиться, и сами сделали этот выбор? Информации об этом у нас пока нет. Естественно, после открытия черных ящиков вся эта информация появится.

Принимая во внимание действия членов экипажа, еще раз хочу отметить, Азербайджанское государство удостоило их высоких наград.

Я хочу еще раз выразить свои соболезнования семьям членов экипажа, а также семьям всех погибших в авиакатастрофе. Именно благодаря профессионализму и бесстрашию экипажа, героизму удалось спасти около 30 человек.

Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами, этой трагедии не произошло бы.

Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, первичное расследование и результаты его мне доложены, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения.

То, что черные ящики были отправлены в Бразилию, также говорит о том, что мы требуем объективности. Я уже об этом говорил после церемонии прощания с экипажем: если бы мы с первых же минут или же часов увидели со стороны официальных кругов Российской Федерации попытку объективно расследовать эту трагедию, мы бы, скорее всего, согласились с тем, чтобы расшифровка черных ящиков осуществлялась бы Межгосударственным авиационным комитетом. Мы с этой структурой сотрудничали на протяжении десятилетий, и активно сотрудничали. И эта структура, по существу, занималась расследованием авиакатастроф на пространстве бывшего СССР.

Но когда мы увидели попытку замять это дело, списать это на каких-то птиц или взрыв газового баллона, естественно, сомнения у меня и у азербайджанской общественности в объективности расследования этой структурой были достаточно серьезными. Сейчас когда расшифровка черных ящиков происходит, и уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места и вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней.

Я пригласил членов семей погибших, а также членов экипажа, с тем чтобы лично вручить эти высокие награды вам, еще раз выразить вам соболезнования и заявить, что Азербайджанское государство будет всегда рядом с вами. И хочу к вам обратиться и попросить, чтобы в любой жизненной ситуации вы знали, что за вами стоит сильное Азербайджанское государство. Министерству цифрового развития и транспорта, а также "Азербайджан Хава Йоллары" поручено, чтобы они постоянно были в контакте с вами, и любые вопросы, которые вас беспокоят, чтобы оперативно решались.

Еще раз примите мои соболезнования и будьте уверены, что мы это дело, дело расследования доведем до конца", - сказал глава государства.