Российские вузы перейдут на новую систему образования

Российские высшие учебные заведения (вузы) перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

К этому времени министерство планирует подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.

В Минобрнауки отметили, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Три года назад все вузы России исключили из Болонской системы

11 апреля 2022 года Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев уточнил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке спецоперации на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

По мнению чиновника, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.

Новую систему высшего образования хотели внедрить с 1 сентября 2025 года

Такие сроки называл замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

"К этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты", - сказал он.

До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что переход на новую систему высшего образования завершится в 2026 году, а массовый переход произойдет годом ранее.

Фальков заявил об упразднении в России понятия "бакалавр"

14 мая Фальков сообщил, что в России с 2025 года из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования упразднят понятие "бакалавр".

"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование", - сказал он.

В свою очередь, президент России Владимир Путин обещал плавный переход на новую систему образования.

Глава государства подчеркнул, что обновление системы высшего образования идет с участием экспертов.

По мнению российского главы, никакой дискриминации к уже получившим дипломы о высшем образовании не будет. Все документы будут учитываться при устройстве на работу и дальнейшей деятельности.

Источник: lenta.ru