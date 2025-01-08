Как аферисты в России наживаются на детских выплатах

В уголовном деле о хищениях государственных выплат с помощью поддельных свидетельств о рождении детей, совершенных в Хабаровском крае, появились новые эпизоды. Подробности - в материале "Известий".

Камчатские эпизоды

Полиция установила еще два факта хищений, к которым могут быть причастны представители проживающего в Хабаровском крае семейства Оглы и их соучастники. На этот раз липовые дети были зарегистрированы на Камчатке. Главные подозреваемые в этих эпизодах - Сабина и Светлана Оглы; в деле фигурируют одинаковые суммы нанесенного казне ущерба - по 2 269 522 рубля. В отличие от предыдущих эпизодов, свидетельства о рождении были получены без медицинских справок о рождении. Инструментом мошенничества стали лжесвидетели, подтвердившие в ЗАГСе факт рождения детей.

Напомним, в ноябре 2024 года Центральный райсуд Хабаровска вынес обвинительный приговор 20 жительницам Хабаровского края, а также их сообщнику врачу-педиатру Максиму Давлетбаеву по многочисленным эпизодам мошенничества. По оценке следствия, сообщники причинили государству ущерб на общую сумму свыше 18 млн рублей.

"Суд назначил участникам организованной преступной группы наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет шести месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соучастникам - от двух до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком от трех до четырех лет", - сообщает краевая прокуратура.

Уже не редкость

"Известия" ранее писали о том, что мошенничество с несуществующими детьми стало распространено в стране. Преступники пользуются пробелами в законодательстве, что позволяет им похищать казенные деньги. Одна из проблем - отсутствие четкой системы отслеживания судьбы ребенка после рождения со стороны государства.

В правоохранительных органах знают о проблеме и систематически выявляют группировки, поставившие незаконное получение свидетельств о рождении на поток для дальнейшего незаконного обогащения за счет федерального и региональных бюджетов.

"По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации. По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц", - говорится в ответе на запрос "Известий" из МВД России.