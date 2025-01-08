Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 89.57 - 90.57

Как аферисты в России наживаются на детских выплатах

360  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В уголовном деле о хищениях государственных выплат с помощью поддельных свидетельств о рождении детей, совершенных в Хабаровском крае, появились новые эпизоды. Подробности - в материале "Известий".

Камчатские эпизоды

Полиция установила еще два факта хищений, к которым могут быть причастны представители проживающего в Хабаровском крае семейства Оглы и их соучастники. На этот раз липовые дети были зарегистрированы на Камчатке. Главные подозреваемые в этих эпизодах - Сабина и Светлана Оглы; в деле фигурируют одинаковые суммы нанесенного казне ущерба - по 2 269 522 рубля. В отличие от предыдущих эпизодов, свидетельства о рождении были получены без медицинских справок о рождении. Инструментом мошенничества стали лжесвидетели, подтвердившие в ЗАГСе факт рождения детей.

Напомним, в ноябре 2024 года Центральный райсуд Хабаровска вынес обвинительный приговор 20 жительницам Хабаровского края, а также их сообщнику врачу-педиатру Максиму Давлетбаеву по многочисленным эпизодам мошенничества. По оценке следствия, сообщники причинили государству ущерб на общую сумму свыше 18 млн рублей.

"Суд назначил участникам организованной преступной группы наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет шести месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соучастникам - от двух до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком от трех до четырех лет", - сообщает краевая прокуратура.

Уже не редкость

"Известия" ранее писали о том, что мошенничество с несуществующими детьми стало распространено в стране. Преступники пользуются пробелами в законодательстве, что позволяет им похищать казенные деньги. Одна из проблем - отсутствие четкой системы отслеживания судьбы ребенка после рождения со стороны государства.

В правоохранительных органах знают о проблеме и систематически выявляют группировки, поставившие незаконное получение свидетельств о рождении на поток для дальнейшего незаконного обогащения за счет федерального и региональных бюджетов.

"По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации. По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц", - говорится в ответе на запрос "Известий" из МВД России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441925
Теги:
дети, мошенничество, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  