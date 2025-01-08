Уроженец Таджикистана получил высокий пост в новой сирийской армии

Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев, объявленный на родине в розыск "за наемничество и участие в вооруженных конфликтах на территории других государств, а также в террористических операциях", получил высокую должность в новой сирийской армии.

Таджикские блогеры из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической в ряде стран – прим. ред.) сообщили 3 января, что Таджибоев назначен командующим оперативным штабом в министерстве обороны нынешнего правительства Сирии. В беседе с блогерами он заявил, что уже приступил к работе на новой должности.

Официальный Дамаск, где после падения режима Башара Асада в начале декабря 2024 года заседает переходное правительство, не подтвердило, но и не опровергло эту новость. Между тем, Reuters ранее сообщил, что из 50 должностей в новом Минобороны Сирии 6 позиций получили иностранные боевики.

Таджибоеву 41 год, он родился в Спитаменском районе Согдийской области. В свое время был командиром боевого крыла группировки "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", которая вместе с "Хайят Тахрир аш-Шам" сражалась против армии Асада.

Источник в силовых структурах Таджикистана в беседе с "Озоди" – таджикской редакцией "Азаттыка" заявил, что им известно о назначении Сайфиддина Таджибоева. "С 2013 года Таджибоев вместе с братом находится в Сирии и участвовал в боях на стороне террористических группировок. Он также вербовал в свои ряды других граждан. На него заведено дело, и он находится в розыске", – напомнил собеседник.

ГосСМИ Таджикистана неоднократно указывали на Таджибоева как на вербовщика таджикских граждан для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.

Источник: Радио Азаттык