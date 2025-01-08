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Ким Чен Ын заявил о способности новой ракеты КНДР преодолеть любую ПРО

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Главное управление ракетостроения КНДР 6 января произвело успешный испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции, передает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней и дальней дистанции не может быть игнорируема никем в мире, а она способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО", - цитирует ЦТАК заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Агентство уточняет, что северокорейский лидер лично наблюдал за испытаниями и "выразил большое удовлетворение результатом пуска". Главной цель испытаний он назвал необходимость укрепления сил сдерживания КНДР, также отметив, что подобным оружием сегодня обладают лишь несколько стран.

"Гиперзвуковая боеголовка ракеты, запущенной с полигона в окрестностях Пхеньяна, со скоростью в 12 раз быстрее скорости звука пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 99,8 км и второй максимальной высоты 42,5 км, и точно попала в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 км", - уточнили в ЦТАК.

О проведении испытаний гиперзвукового оружия КНДР отчитывается с 2021 года, однако никогда до этого такая ракета не преодолевала расстояние в 1,5 тыс. км. 6 января командование южнокорейской армии сообщило, что КНДР провела первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 1100 км и упала в Японское море.

Times of Korea отмечала, что испытания прошли на фоне визита в Южную Корею американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Последний был намерен обсудить с местными властями меры противодействия Пхеньяну на фоне политического кризиса в Сеуле после неудачной попытки президента ввести военное положение.

Последние испытания КНДР проводила 5 ноября, перед президентскими выборами в США. Тогда баллистическая ракета также упала в Японское море.


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URL: https://www.vb.kg/441928
Теги:
Северная Корея
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