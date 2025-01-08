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Дания изменила герб после слов Трампа про Гренландию

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Дания сменила королевский герб, выделив на нем символ Гренландии, из-за недавних заявлений Трампа о желании владеть самым большим островом в мире, пишет The Guardian.

На решение правящей в Дании династии Глюксбургов изменить королевский герб могла повлиять серия заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах купить Гренландию, пишет The Guardian.

В конце декабря король Фредерик X поручил убрать с герба три короны, которые были отсылкой к унии с Норвегией и Швецией и присутствовали на гербе более 500 лет. Вместе с этим гербы Гренландии и Фарерских островов - белого медведя и барана - разделили на две части и переместили на второе и третье поля, тогда как символы Дании и Южной Ютландии оказались на первом и четвертом полях.

Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности, напоминает The Guardian. Также, по данным газеты, на решение по гербу могли повлиять недавние заявления Трампа об "абсолютной необходимости" владеть Гренландией.

Трамп еще в декабре заявил, что для США "абсолютно необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире". Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия "не продается и никогда не будет продаваться". Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.

Ранее Трамп сообщил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, "если и когда" Гренландия станет частью США. По сведениям Danmarks Radio, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/441929
Теги:
США, Дональд Трамп, герб
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