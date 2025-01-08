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Улицы священных городов Мекки и Медины ушли под воду

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- Светлана Лаптева
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Сильные проливные дожди стали причиной катастрофы в Саудовской Аравии. Улицы священных городов Мекки и Медины уходят под воду.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии установило красный уровень опасности для трех городов государства на Аравийском полуострове из-за обильных проливных дождей. Под удар стихии попали почитаемые у мусульман Мекка и Медина, а также портовый город Джидда.

В Сети появились кадры с места событий, на которых видно, как улицы городов превратились в реки. Некоторые автомобили ушли под воду практически целиком, отдельные транспортные средства уносит сильным течением.

Целые районы частично затоплены из-за сильных дождей. Вода потоком хлынула вниз по каменистым склонам, которые обычно были сухими, и устремилась вниз, смывая на пути инфраструктуру городов и поселков. Потоки воды уносили с собой деревья и мусор.

Жители стараются помочь друг другу: мужчины встраивались в цепочки, чтобы спасти детей, застрявших в ловушке в районе Аль-Авали к юго-востоку от Мекки. В Сети распространяется видео, как один из местных помогает доставщику, который борется с потоком воды, удерживающей велосипед.

Несколько автомобилей и даже туристический автобус были брошены прямо посреди дороги из-за неожиданного обрушившейся стихии. Жители спешили укрыться в безопасном месте. Впрочем, отчаянные водители все же пытались проехать по стоячей воде.

Источник: starhit.ru


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URL: https://www.vb.kg/441932
Теги:
Саудовская Аравия
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