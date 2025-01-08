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ГКНБ вернул государству участок стоимостью 500 млн сомов в Кара-Суу

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Государственному агентству по управлению государственным имуществом при кабинете министров был передан земельный участок в Кара-Сууйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, участок площадью 32 га, ранее трансформированный под индивидуальное жилищное строительство, оценен в более 500 миллионов сомов.

Передача осуществлена в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий ГКНБ по материалам уголовного дела, касающегося легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования деятельности организованной преступной группы.

На данный момент продолжаются оперативные действия, направленные на выявление имущества, добытого незаконным путем.


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URL: https://www.vb.kg/441942
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Кара-Суйский район, Ошская область
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