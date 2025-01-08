ГКНБ вернул государству участок стоимостью 500 млн сомов в Кара-Суу

Государственному агентству по управлению государственным имуществом при кабинете министров был передан земельный участок в Кара-Сууйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, участок площадью 32 га, ранее трансформированный под индивидуальное жилищное строительство, оценен в более 500 миллионов сомов.

Передача осуществлена в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий ГКНБ по материалам уголовного дела, касающегося легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования деятельности организованной преступной группы.

На данный момент продолжаются оперативные действия, направленные на выявление имущества, добытого незаконным путем.