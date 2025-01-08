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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась на 1,9 раза

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По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, на 1-й неделе 2025 года (30 декабря 2024 - 5 января 2025 года) в Кыргызстане зарегистрировано 4245 случаев ОРВИ и 16 случаев гриппа, что на 1,9 раза меньше, чем на предыдущей неделе (52-я неделя). Эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная.

В рамках мониторинга продолжается эпиднадзор за тяжёлыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) в Бишкеке, Оше и Токмаке. С октября 2024 года было отобрано 1207 образцов, из которых 71 случай гриппа А (H1N1(2009)), 8 случаев гриппа B, 15 случаев COVID-19, а также циркулируют другие респираторные вирусы, такие как риновирус (25,6%), РС вирус (31,1%) и аденовирус (12,7%).

Ситуация с COVID-19 остаётся под контролем - за первую неделю 2025 года случаи заболевания не были зафиксированы.

Министерство здравоохранения продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости и предпринимает необходимые меры для контроля эпидемиологической ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/441943
Теги:
грипп, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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