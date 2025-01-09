В Таджикистане ужесточили ограничения на подачу электроэнергии

В первую неделю января в некоторых районах и городах Таджикистана ужесточили ограничения на подачу электроэнергии. Школьники вынуждены делать уроки при свечах, а жители сел используют дрова и кизяк для отопления., сообщает ASIA-Plus.
Жители различных регионов сообщают, что электричество теперь отключается на более длительное время, чем это было в предыдущие недели. В некоторых селах свет нет по несколько суток подряд.
Представители энергетических служб объясняют это сложными погодными условиями и снижением уровня воды в реках, что сказывается на работе гидроэлектростанций.
В декабре Министерство энергетики и водных ресурсов заявило, что ОАО "Распределительные электрические сети" разработали график подачи электричества: с 5:00 до 8:00 и с 16:00 до 23:00.
Голос народа
Почти половина участников опроса в Telegram-канале "Азия-Плюс" ответили, что график подачи электроэнергии в их регионе не соблюдается. Жители жалуются на многодневные отключения света. Речь о первой неделе января.
В селе Уртабуз Гиссарского района электричество отключали на несколько суток подряд. В Вахдате, как сообщают местные жители, в некоторых населенных пунктах света не было три дня.
Похожая ситуация наблюдается в районе Абдурахмана Джоми, где жители деревни Навбахор с 3 января остаются без света. За последние несколько дней электричество появлялось лишь на два часа в светлое время суток. В Джайхунском районе, по словам местных жителей, электричество не подается 3-4 дня подряд.
В Кушониёне жители также страдают от отключений. Местные электросети объясняют их авариями из-за старых проводов и трансформаторов.
Отключения электричества также затронули Шахринав и Турсунзаде. В некоторых кишлаках сутками отсутствует электричество.
Житель Пенджикента Абдукарим Шерали назвал утверждения о соблюдении графика "чистой ложью":
"Утром дают электричество с 5:00 до 7:30, вечером включают в 16:15 и выключают в 17:15, снова дают в 20:30, а в 23:00 снова отключают".
В джамоате Саразм ситуация ещё хуже: "Мы получаем электричество 2-3 часа в сутки, а иногда его совсем не дают".
"Цены на уголь выросли, а в некоторых домах даже нет дров, чтобы согреть дом. Молодёжь справляется, но пожилые и больные люди страдают".
Жители Хуросона отмечают, что свет подают всего 5 часов в сутки, а в Кулябе на 4 часа, жители говорят: "Мы уже привыкли к этой ситуации".
Жители республики задаются вопросом: есть ли альтернатива и к кому можно обратиться за решением проблемы? Они призывают ответственные органы обратить внимание на ситуацию и улучшить инфраструктуру, чтобы избежать подобных перебоев.
"Почему в 21 веке мы продолжаем жить без света и связи?" – задаёт вопрос один из пользователей.
Между тем, по данным Агентства по статистике, за 10 месяцев текущего года экспорт электроэнергии принёс Таджикистану более $102,4 млн.
Советы от "Барки точик" и Минэнерго
Энергетический дефицит остается острой проблемой в зимний период, и "Барки Точик" совместно с Минэнерго напоминают населению о необходимости рационального использования электроэнергии. Это поможет избежать жестких ограничений и сократить потери.
Экономное использование энергии
Используйте электроэнергию только по необходимости. Современные энергосберегающие лампочки, выключение приборов в режиме ожидания и контроль за потреблением помогут сохранить ресурсы. Например, если каждое домохозяйство Душанбе будет экономить всего 1 кВт/ч в сутки, можно обеспечить электроэнергией другие города на несколько дней.
Своевременная оплата счетов
Оплата за потребленную электроэнергию обеспечивает стабильную работу энергетической системы. Хищение электроэнергии воспринимается как воровство у общества и государства, что наносит ущерб всей стране.
Использование энергоэффективных технологий
Установка энергосберегающих лампочек, правильное использование бытовой техники и соблюдение рекомендаций специалистов помогут сократить затраты. Например, энергосберегающая лампочка мощностью 20 Вт за весь срок службы позволяет сэкономить до 640 кВт*ч.
Рациональное использование бытовой техники
Размещайте холодильники в прохладных местах, очищайте нагревательные элементы плит, не перегружайте стиральные машины и выключайте электроприборы после использования.
Информированность и ответственность
Каждый житель страны должен понимать важность экономии электроэнергии. Экономия ресурсов осенью и зимой позволяет сохранить запасы воды в гидроэлектростанциях и пережить сложный сезон без перебоев.