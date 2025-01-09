В Таджикистане ужесточили ограничения на подачу электроэнергии

В первую неделю января в некоторых районах и городах Таджикистана ужесточили ограничения на подачу электроэнергии. Школьники вынуждены делать уроки при свечах, а жители сел используют дрова и кизяк для отопления., сообщает ASIA-Plus.

Жители различных регионов сообщают, что электричество теперь отключается на более длительное время, чем это было в предыдущие недели. В некоторых селах свет нет по несколько суток подряд.

Представители энергетических служб объясняют это сложными погодными условиями и снижением уровня воды в реках, что сказывается на работе гидроэлектростанций.

В декабре Министерство энергетики и водных ресурсов заявило, что ОАО "Распределительные электрические сети" разработали график подачи электричества: с 5:00 до 8:00 и с 16:00 до 23:00.

Голос народа

Почти половина участников опроса в Telegram-канале "Азия-Плюс" ответили, что график подачи электроэнергии в их регионе не соблюдается. Жители жалуются на многодневные отключения света. Речь о первой неделе января.

В селе Уртабуз Гиссарского района электричество отключали на несколько суток подряд. В Вахдате, как сообщают местные жители, в некоторых населенных пунктах света не было три дня.

Похожая ситуация наблюдается в районе Абдурахмана Джоми, где жители деревни Навбахор с 3 января остаются без света. За последние несколько дней электричество появлялось лишь на два часа в светлое время суток. В Джайхунском районе, по словам местных жителей, электричество не подается 3-4 дня подряд.

В Кушониёне жители также страдают от отключений. Местные электросети объясняют их авариями из-за старых проводов и трансформаторов.

Отключения электричества также затронули Шахринав и Турсунзаде. В некоторых кишлаках сутками отсутствует электричество.

Житель Пенджикента Абдукарим Шерали назвал утверждения о соблюдении графика "чистой ложью":

"Утром дают электричество с 5:00 до 7:30, вечером включают в 16:15 и выключают в 17:15, снова дают в 20:30, а в 23:00 снова отключают".

В джамоате Саразм ситуация ещё хуже: "Мы получаем электричество 2-3 часа в сутки, а иногда его совсем не дают".

"Цены на уголь выросли, а в некоторых домах даже нет дров, чтобы согреть дом. Молодёжь справляется, но пожилые и больные люди страдают".

Жители Хуросона отмечают, что свет подают всего 5 часов в сутки, а в Кулябе на 4 часа, жители говорят: "Мы уже привыкли к этой ситуации".

Жители республики задаются вопросом: есть ли альтернатива и к кому можно обратиться за решением проблемы? Они призывают ответственные органы обратить внимание на ситуацию и улучшить инфраструктуру, чтобы избежать подобных перебоев.

"Почему в 21 веке мы продолжаем жить без света и связи?" – задаёт вопрос один из пользователей.

Между тем, по данным Агентства по статистике, за 10 месяцев текущего года экспорт электроэнергии принёс Таджикистану более $102,4 млн.

Советы от "Барки точик" и Минэнерго

Энергетический дефицит остается острой проблемой в зимний период, и "Барки Точик" совместно с Минэнерго напоминают населению о необходимости рационального использования электроэнергии. Это поможет избежать жестких ограничений и сократить потери.

Экономное использование энергии

Используйте электроэнергию только по необходимости. Современные энергосберегающие лампочки, выключение приборов в режиме ожидания и контроль за потреблением помогут сохранить ресурсы. Например, если каждое домохозяйство Душанбе будет экономить всего 1 кВт/ч в сутки, можно обеспечить электроэнергией другие города на несколько дней.

Своевременная оплата счетов

Оплата за потребленную электроэнергию обеспечивает стабильную работу энергетической системы. Хищение электроэнергии воспринимается как воровство у общества и государства, что наносит ущерб всей стране.

Использование энергоэффективных технологий

Установка энергосберегающих лампочек, правильное использование бытовой техники и соблюдение рекомендаций специалистов помогут сократить затраты. Например, энергосберегающая лампочка мощностью 20 Вт за весь срок службы позволяет сэкономить до 640 кВт*ч.

Рациональное использование бытовой техники

Размещайте холодильники в прохладных местах, очищайте нагревательные элементы плит, не перегружайте стиральные машины и выключайте электроприборы после использования.

Информированность и ответственность

Каждый житель страны должен понимать важность экономии электроэнергии. Экономия ресурсов осенью и зимой позволяет сохранить запасы воды в гидроэлектростанциях и пережить сложный сезон без перебоев.