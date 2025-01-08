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В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек спасаются от огня

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Крупный лесной пожар произошел в Лос-Анджелесе 7 января. Огонь охватил прибрежный район Пасифик-Палисейдс - элитный жилой район, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. В районе Пасифик-Палисейдс расположены дома голливудских знаменитостей, например актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также вице-президента США Камалы Харрис. Площадь возгорания составила около 1200 гектаров. Огнем охвачены жилые дома, к тушению привлекли авиацию. Работу пожарных осложняет сильный ветер - Национальная метеорологическая служба сообщила, что до 9 января на большей части округа Лос-Анджелес ожидается ветер со скоростью до 36 метров в секунду. Власти призвали десятки тысяч местных жителей эвакуироваться. Как отмечает CNN, эвакуацию осложняют возникшие дорожные пробки, многие люди бросают автомобили и идут пешком, некоторые решили укрыться на пляже. В Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовятся к новым пожарам в других районах Калифорнии, сообщается о возгораниях в районе Лос-Анджелеса Силмор и в предгорьях над Пасаденой.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/441947
Теги:
пожар, США
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