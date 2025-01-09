В WhatsApp теперь можно сканировать документы прямо в мессенджере

WhatsApp выпустил новую функцию сканирования документов, которая дает пользователям возможность сканировать документы прямо в приложении.

Информация об этом отображается в данных WABetaInfo, обновление уже доступно в версии 24.25.89 WhatsApp, и первыми эту функцию получили некоторые индийские пользователи.

Сканер документов предоставляет специальную опцию "Сканировать документ", когда пользователи выбирают загрузку или документы для отправки.

Кроме того, WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям получать доступ к человеческой поддержке в чате непосредственно через веб-клиент.

Источник: media.az