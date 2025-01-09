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Доктор Прем Кумар: Мы укрепляем взаимосвязи между Индией и Кыргызстаном

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- Нина Ничипорова
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Доктор Прем Кумар, врач общей практики Клинической больницы при управлении делами президента, стал первым лауреатом престижной премии Праваси Бхаратия Саман в области медицины из проживающих в Кыргызстане представителей индийской диаспоры.

Девятого января в Индии отмечается Праваси Бхаратия Дивас (День нерезидентов Индии) в ознаменование вклада зарубежной индийской общины в развитие Индии. В этот день чествуют индийцев, которые возвысили имя Индии в любом регионе за пределами страны. Эти встречи служат платформой, чтобы информировать народ Индии о достижениях членов диаспоры, рассказать простым людям об их роли в установлении теплых отношений Индии с другими странами, а также донести до мигрантов, чего от них ожидают соотечественники. Эти встречи очень полезны и для установления контактов между самими зарубежными индийскими общинами, проживающими в различных частях мира, и позволяют им делиться своим опытом в различных областях.

18 съезд Праваси Бхаратия Дивас в этом году проходит в Бхубанешваре штата Одиша. Открыл его премьер-министр Индии Нарендра Моди. На торжество приехали более двух тысяч представителей индийской диаспоры, проживающих в 50 странах мира. Среди них доктор Прем Кумар, который уже более десяти лет живет и работает в Кыргызстане. Сотни кыргызстанцев – его бывших и нынешних пациентов порадуются за своего доктора, удостоенного такой высокой награды у себя на родине. За исключительные заслуги нерезедентам Индии во время праздничных торжеств по традиции вручается премия Праваси Бхаратия Саман. В числе ее обладателей – Прем Кумар, которого и в Кыргызстане уважают и ценят как профессионала, общительного, глубоко порядочного человека. Он вносит огромный вклад в развитие кыргызско-индийских отношений в области медицины.

"Представители индийской диаспоры за рубежом работают в разных сферах – в медицине, науке, образовании, экономике, высоких технологиях. Это профессионалы высокого уровня. Помимо того, что они укрепляют гуманитарные, экономические, торговые взаимосвязи Индии с теми странами, где проживают, своей поддержкой они продвигают вперед и развитие самой Индии", - считает Кумар Прем.

Как пояснили vb.kg в посольстве Индии в Кыргызстане, в стране придают большое значение Праваси Бхаратия Дивас. 9 января было выбрано в качестве дня для празднования этого события не случайно. Именно в этот день в 1915 году Махатма Ганди, вернувшись в Индию из Южной Африки, возглавил борьбу Индии за свободу и навсегда изменил жизнь индийцев.

Тема 18-го съезда Праваси Бхаратия Дивас в 2025 году – "Вклад диаспоры в Виксит Бхарат" и выбрана не случайно. Она соответствует инициативе Viksit Bharat - превращения Индии в развитую страну к 2047 году - к столетию независимости от колониального правления. Viksit Bharat охватывает широкий спектр целей для достижения всестороннего развития в различных секторах и направлена на повышение статуса Индии в мире, гарантируя, что она станет сильной экономикой с высоким уровнем жизни для своих граждан. Инициатива включает экономический рост, социальный прогресс, экологическую устойчивость и хорошее управление. К 2047 году цель состоит в том, чтобы сделать Индию устойчивой и конкурентоспособной страной, способной противостоять вызовам 21 века.

"Индийская диаспора играет важную роль в движении Индии к Viksit Bharat. Инициатива Viksit Bharat направлена на то, чтобы вдохновить граждан, особенно молодежь, участвовать в национальном развитии и вносить идеи для лучшего будущего. Наши соотечественники вкладывают свои знания и в развитие других стран, где живут данный момент, в том в Кыргызстане", - сказал временный поверенный в делах посольства Индии в Кыргызстане Шив Мохан Сингх на открытии веб-сайт 18-го съезда Праваси Бхаратия Дивас в ноябре прошлого года.

Как отметили в посольстве Индии, правительство Индии под руководством премьер-министра Моди уделяет первостепенное внимание благополучию более чем 35-миллионной индийской диаспоры. Регулярное взаимодействие премьер-министра Моди с диаспорой во время его официальных визитов за рубеж и непоколебимая поддержка ее представителей в истории роста Индии являются свидетельством прочных связей Индии и мирового сообщества.

В Кыргызстане живут и работают более двухсот представителей индийской диаспоры. Это представители фармацевтического бизнеса, сферы образования, врачи, предприниматели. В высших учебных заведениях нашей страны обучается более 17 тысяч студентов. Правительство Индии, как подчеркнули в посольстве, понимает уникальность своих соотечественников, живущих за рубежом, и считает, что диаспора - это надежные партнеры для прогресса Индии, поскольку они обладают большим опытом и знаниями, которые приносят и еще принесут большую пользу стране.

Заключительная сессия 18 съезда в честь празднования Дня нерезидентов Индии и церемония награждения будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте PBD https: // www.pbdindia.gov.in

и https://www.youtube.com/user/MEAIndia в 15:30 по бишкекскому времени.


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URL: https://www.vb.kg/441955
Теги:
Индия, праздник, премия, соотечественники, диаспора, врачи
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