Артём Баглей: Памятник генералу Лященко – весомый вклад в дружбу КР и РФ

Инициированная общественным фондом Суйменкула Чокморова и его председателем Сагынбеком Абдрахмановым установка памятника в селе Ананьево Иссык-Кульского района Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Лященко становится уже международным проектом. По словам Сагынбека Абдрахманова, многие известные люди уже выразили желание поддержать этот проект, и готовы даже внести свою лепту.

Одним из таких людей стал известный практикующий мануальный терапевт из Ростова-на-Дону Артём Баглей. Именно ему принадлежит новый рекорд России и мира. Он принимал пациентов непрерывно в течение 8 часов, и за это время сумел осмотреть и оказать первичную помощь 109 людям в прямом эфире.

В интервью нашему изданию Артём Баглей рассказал, почему установка памятника генералу Лященко в Кыргызстане так заинтересовала его. По его словам, прежде всего это весомый вклад в дружбу между Кыргызстаном и Россией. "Когда есть совместные проекты, особенно, касаемые 9 мая, что для нас ценно и важно, то отношения между нашими народами будут только укрепляться и расти. Это наша общая история и мы должны сохранить ее для наших потомков", - сказал он.

Как вы узнали про этот проект?

На одной из конференций я познакомился с председателем Общественного фонда Суйменкула Чокморова Сагынбеком Абдрахмановым. Он мне и рассказал, что его фонд инициирует создание и установку памятника генералу Николаю Лященко в селе Ананьево. Меня все это заинтересовало, и я попросил рассказать подробности, и вот я здесь.

Хочу отметить, что для меня лично 9 мая важный праздник и обидно, когда молодежь стала забывать подвиги наших дедов. Тем более все это происходит на фоне попыток переписать нашу историю. Мы должны помнить, какой ценой досталась им победа над фашизмом. Поэтому такого рода совместные проекты важны и необходимы нашим народам, чтобы память о героях была жива, вдохновляла нас и мотивировала.

Какого рода помощь вы окажете в этом проекте?

Со своей стороны я буду привлекать к этому проекту общественность в России, в том числе, это касается и кыргызской диаспоры в нашем городе. С ними у меня уже давно дружеские отношения и я уверен, что помощь будет оказана. Также я обращусь к ветеранским и военным организациям.

Какие впечатления у вас от Кыргызстана?

Мне здесь все очень нравится: природа, люди очень дружелюбные, кухня. Я уже побывал в природном парке Ала-Арча, на открытии лыжного сезона в Караколе и других местах. А вообще я всегда говорю, что какой-либо край или место украшают не природа и достопримечательности, а прежде всего сами люди. В Кыргызстане как раз сами люди – главное богатство.

Напомним, биография героя Великой Отечественной войны, генерала армии Николая Григорьевича Лященко тесно связана с Кыргызстаном. Он родился в России, и еще до 1917 года переехал с семьей на Иссык-Куль.

Окончил 2 класса вечерней рабочей школы. Трудился конюхом, молотобойцем, помощником кузнеца на Урюктинском конном заводе, с 1925 года - кузнецом села Сазановка Иссык-Кульского района, с 1928 по сентябрь 1929 года - членом профкома Урюктинского конного завода в Караколе, с февраля 1929 - инструктором в профсоюзном комитете сельскохозяйственных рабочих в селе Сазановка Киргизской ССР и инструктором районного отделения профсоюза сельскохозяйственных рабочих в Караколе.