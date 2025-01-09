Кыргызстан в 2024 году: акцент на стратегическое партнерство

2024-й год внес значительный вклад в укрепление кыргызско-российских отношений, которые охватывают ключевые сферы экономики, безопасности, образования и технологий. Позитивные результаты совместной работы в очередной раз подтвердили, что Россия была и остается главным стратегическим партнером республики. Причем несмотря на высокие достижения прошлого года, между странами по-прежнему сохраняется потенциал для расширения сотрудничества.

Согласно предварительным данным, товарооборот между Кыргызстаном и Россией по итогам 2024 года достиг $3,013 млрд. Это на 23,5% больше, чем в предыдущем году.

"‎‎Если подводить итоги прошедшего года, можно отметить регулярность переговоров, которые проводились как в двустороннем формате, так и на уровне межгосударственных организаций, таких как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Важную роль в этом играют встречи на уровне президентов Кыргызстана и России. Это положительно влияет на экономическое сотрудничество: за последние годы наблюдается рост товарооборота, который сейчас превышает $3 миллиарда. И несмотря на то, что пока преобладает импорт из России, Кыргызстан активно наращивает экспорт продукции, чему в определенной степени способствует санкционная политика Запада. Особенно успешными являются поставки товаров швейной отрасли на российский рынок", - считает политолог Игорь Шестаков.

Действительно, в последние годы Кыргызстан активно развивает экспорт, особенно в сферах сельского хозяйства, текстильной продукции и добычи полезных ископаемых. Это отражается в статистике. Наши поставки в Россию, растут быстрее, чем импорт оттуда. Если он вырос на 15,4%, то наш экспорт в российские города, за десять месяцев прибавил 46,3%, до $937,4 млн.

Важно отметить, что увеличение наших экспортных поставок не обошлось без поддержки России. Только в 2024 году она вложила более $500 млн в ключевые отрасли экономики Кыргызстана. Значительные инвестиции были направлены в гидроэнергетику, $200 млн, и инфраструктурные проекты, $150 млн.

"Во многом это стало возможно благодаря многочисленным встречам предпринимателей двух стран. Регулярное проведение экономических форумов позволило заключить проектные соглашения на сумму порядка 20 миллиардов сомов", - продолжил эксперт.

Речь о VI Кыргызско-Российском экономическом форуме, прошедшем в сентябре 2024 года, в рамках которого было объявлено о новых проектах на десятки миллиардов рублей. Они включают развитие возобновляемых источников энергии, также обсуждалось строительство атомной станции малой мощности. Эти инициативы не только помогут Кыргызстану сократить энергодефицит и обеспечить устойчивую энергетическую независимость, но и будут способствовать индустриализации экономики.

Не будем также забывать, что в сфере экономической безопасности Россия остается основным поставщиком горюче-смазочных материалов на преференциальных условиях. Также Россия выразила готовность участвовать в проектах по снижению радиационных угроз, связанных с советскими урановыми отходами. Компания "Росатом" выступила инвестором в проекте рекультивации хвостохранилищ.

Помимо этого, Кыргызстан и Россия усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Одним из ключевых достижений стала реализация соглашений по биологической безопасности, включающая поставку современного оборудования для борьбы с вирусными угрозами.

"Это особенно актуально в условиях новых вирусных угроз, и такое взаимодействие оказывает значительное влияние на укрепление систем здравоохранения Кыргызстана", - подчеркивает Шестаков.

В 2024 году на территории Кыргызстана прошли учения ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", в ходе которых отрабатывались задачи коллективной безопасности в сложных географических условиях. Эти мероприятия укрепляют оперативные возможности и повышают уровень взаимодействия между странами-членами ОДКБ.

Иными словами, Россия выступает гарантом безопасности республики. Причем она защищает нас не только от физической угрозы, но и обеспечивает экономический и технологический суверенитет Кыргызстана.

Еще одной важной темой кыргызско-российских отношений в 2024 году оставалась миграционная повестка. Россия - основное направление для трудовой миграции кыргызских граждан. Однако ужесточение законодательства, связанное с резонансными инцидентами, такими как теракт в "Крокус Сити Холл", по мнению Шестакова, требует более активного взаимодействия обеих сторон.

"В этом контексте для поддержания положительных двусторонних отношений важно, чтобы российские политики и представители медиа сообщества объективно освещали миграционные вопросы, избегая их политизации. В то же время необходимо усилить разъяснительную работу среди граждан обеих стран, учитывая, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза, и многие ограничения не распространяются на наших граждан", - заключил политолог Игорь Шестаков.

Несмотря на существующие сложности и напряжение, связанное, не столько с двусторонними отношениями Кыргызстана и России, сколько с конфликтом в регионе, наши страны продолжают наращивать сотрудничество, в том числе и социальных сферах. Примером такого взаимодействия можно назвать образовательные проекты. Кыргызстанцы сегодня свободно обучаются в лучших российских вузах. По оценкам, там находится более 14 тысяч студентов. Причем, многие ребята учатся в России абсолютно бесплатно. Все благодаря договоренностям, которые существуют между нашими странами.

На 2025-2026 учебный год для выпускников наших школ российская сторона выделила 700 бюджетных мест. Надо отметить, что это ежегодная практика. Причем количество мест для нас Россия системно увеличивает, поскольку спрос на получение российского образования среди кыргызской молодежи огромен. Россия - лидер по инновациям в сфере образования на пространстве СНГ, это признанный факт. Таким образом, обучение в российском вузе - это престижно и гарантирует успешное трудоустройство.

Резюмируя, можно смело сказать, что в 2024 году Кыргызстан и Россия подтвердили статус стратегических партнеров. Успех совместных инициатив говорит о глубине и устойчивости отношений наших стран. И они продолжают развиваться на благо обоих народов.