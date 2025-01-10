Гастрономические мосты: как еда объединяет страны

По данным исследования, проведенного многопрофильным аналитическим центром центра НАФИ, каждый третий (31%) россиянин знаком с товарами из Кыргызстана и имеет устойчивое представление о том, какие продукты на потребительском рынке поставляются из КР.

Жители России ассоциируют нашу страну с текстилем, обувью и хлопком, а также с фруктами, молочной продукцией и кулинарией (плов, выпечка). Бахчевые культуры, орехи, сухофрукты и специи также связывают с Кыргызстаном.

Это, в общем-то вполне естественно, учитывая, что связи между нашими странами только укрепляются и то, как выглядит наш торговый баланс. Для Кыргызстана ЕАЭС и, в частности Россия, остается ключевым рынком экспорта производимой в стране сельскохозяйственной продукции. Этому способствует как географическое расположение республики, так и исторически сложившаяся логистика, а также отсутствие таможенных барьеров в экономическом союзе.

По данным Национального статистического комитета, только за январь-октябрь 2024 года Кыргызстан поставил в Россию говядину на 1,5 млрд сомов, рыбу - на 662 млн сомов, а также молочную продукцию - более чем на 1 млрд сомов. Кроме того, наша республика экспортировала в этот период в РФ овощей, фруктов, корнеплодов и орехов на 2,8 млрд сомов, а также сухофруктов - на 945 млрд сомов.

Необходимо отметить, что российская сторона в последние несколько лет активно инвестирует в развитие агропромышленного сектора Кыргызстана, в первую очередь через Российско-Кыргызский Фонд развития.

В области продовольственной безопасности в 2024 году РКФР профинансировал 13 новых проектов общей стоимостью более $43 млн. Это позволило увеличить объем производства куриного яйца, мяса птицы, а также впервые за всю историю) Кыргызской республики выйти на самообеспеченность по сахару более 100% за счет рекордного урожая, а также производства сахара в объеме 120 тысяч тонн в рамках нового урожая 2024 года. Всего за время своей работы в республике РКФР поддержал свыше 3,4 тысяч проектов на сумму $727,5 млн, включая инвестиции в агропродовольственную сферу.

При этом, фонд сегодня может похвастать множеством успешных проектов как в традиционном для Кыргызстана сельскохозяйственном производстве, таком как мясное, молочное, а также в сфере плодоовощной консервации, так и в сравнительно новых для наших фермеров направлениях. Так, например, под Бишкеком планируется построить цех, где будет производиться черная осетровая икра. На этот проект РКФР выделил $2,5 млн. После запуска рыбная ферма сможет производить до 7 тысяч тонн рыбной продукции и до 8 тонн черной икры в год.

"Учитывая, что в последние годы РКФР вкладывал в нужные направления, в большинстве случаев это было замещение импорта. Например, по яйцам у нас постоянно работают заводы, которые заменяют продукцию из зарубежных стран, что не является оптимальным. Производство яйца - это достаточно простая технология, которую можно полностью реализовывать на местном уровне. Это обеспечит свежесть и стабильное качество, потому что раньше мы получали очень низкокачественные продукты из китайских фабрик. Что касается вложений в местный бизнес, то это отдельный вопрос. Я приветствую такие инициативы, потому что внутренние инвестиции у нас крайне ограничены. Они стали поступать только с приходом нынешнего правительства. До этого практически никаких инвестиций не было. Все, что было вложено до этого, исходило от небольшой группы людей, как, например, швейники. С приходом нынешнего правительства средства начали вкладываться в государственные проекты, что я считаю положительным. За 30 лет разрушилась вся инфраструктура, и многое из того, что было, просто исчезло", - говорит руководитель Товарно-сырьевой биржи Евразийского Союза Михаил Петров.

По его словам, сотрудничество с Россией - это жизненно необходимая для нас взаимозависимость.

"Например, по рыбе мы заменили треть поставок форели из скандинавских стран, и теперь эти деньги остаются в стране. В этом году наши поставки рыбы составят до 50 тысяч тонн, что является огромным достижением. Это стало возможным благодаря совместной деятельности, включая финансирование из частных источников. Наши рыбопроизводители проделали невероятную работу и за несколько лет выросли до уровня, который скандинавские страны развивали столетиями. Революция произошла и в отношении потребления рыбы среди кыргызскоязычного населения, которое раньше ее не ело. Форель стала популярной, и ее с удовольствием готовят и едят. Это большое достижение для рациона, так как рыба намного полезнее мяса и курятины. Курятина, например, часто содержит антибиотики, поскольку их добавляют в корм для поддержания больших стад. Рыба же, наоборот, является более полезным продуктом, благодаря наличию в ней полезных веществ, которых нет в мясе", - отмечает эксперт.

Он убежден, что, если экономические отношения Кыргызстан и России вдруг прекратятся, наша экономика рухнет в течение трех месяцев.

"Нам нужно не только поддерживать эти отношения, но и расширять их, потому что до 40 позиций товаров, которые мы поставляем из России, являются незаменимыми. Если бы этих товаров не было, нам было бы сложно найти альтернативу, например, в Казахстане, Узбекистане или Китае. Для РФ мы тоже важны, поскольку покрываем значительную часть рынка легкой промышленности и рыбных поставок, однако по фруктам позиции утрачены. Некоторые работают по старым связям, но для того, чтобы вернуть позиции на рынок, нужно создавать инфраструктуру, которая обеспечивала бы качественную упаковку и доставку, например, для черешни или малины. На данный момент государственная программа, которая решает эти вопросы, практически не двигается. Я много лет настаиваю на том, чтобы в Кыргызстане создали Эксимбанк, который бы финансировал экспорт, чтобы фермеры могли получать деньги в тот же день через банки. Это было бы настоящим развитием системы экспорта. В странах, таких как Япония или Узбекистан, такие банки поддерживают промышленность, обеспечивая предприятия финансированием. У нас же пока эта система не работает", - резюмирует Петров.

Между тем, Россия и ЕАЭС для Кыргызстана - это не только основной покупатель нашей продукции, с которым напрямую связан рост доходов нашего народа, но и гарант обеспечения продовольственной безопасности страны. В этом партнерстве нам не страшны ни климатические катаклизмы, ни голод, поскольку уровень обеспеченности РФ и всего ЕАЭС аграрной продукцией и продовольствием достигает 95%. За счет собственного производства государства-участники экономического союза полностью закрывают внутреннюю потребность в зерне, мясе птицы, яйцах, растительных маслах и овощах.

Вместе с тем, конечно, российско-кыргызское гастрономическое сотрудничество продолжает развиваться не только в экономическом аспекте, но и являясь частью культурной дипломатии. Еда помогает строить мосты доверия между народами - этому активно способствуют гастрономические фестивали, образовательные программы и гастрономические туры, которые, кстати, в последнее время приобрели особую популярность у российских туристов.

Россияне, например, приезжают к нам, чтобы участвовать в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд национальной кухни. Среди популярных угощений – блюда из баранины, такие как "быджи", "жоргом" и "куурдак". Гости также пробуют национальные напитки – кумыс из кобыльего молока и бозо на основе пшеницы. Особенным спросом пользуются туры, где сочетаются кулинарные и культурные впечатления, укрепляющие связи между народами.

Кыргызские повара также активно участвуют в международных конкурсах, что подчеркивает самобытность местной кухни и привлекает внимание к ее традициям. Среди значимых событий – турнир молодых поваров исламских стран в честь Юнуса Ахметзянова на KazanForum-2024, Bishkek Food Fest с участием десятков ресторанов и брендов Кыргызстана, а также такие фестивали, как Almaty Food Fest, AstauFest и "В Сибири – есть!" в Новосибирске.

Все это свидетельствует о том, что кыргызско-российское сотрудничество не только укрепляет экономические связи, но и открывает новые горизонты для культурного обмена. Будь то гастрономия, сельское хозяйство или совместные инвестиционные проекты, это взаимодействие показывает пример того, как можно объединять усилия для общего роста и процветания. Кыргызстан становится не просто надежным партнером, но и важным участником в формировании общего экономического и культурного пространства ЕАЭС, способствуя укреплению дружбы между народами.